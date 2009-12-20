به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد فیلم‌هایی می‌توانند در رشته بهترین فیلم هشتاد و دومین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار رقابت کنند که تا نیمه‌شب روز 31 دسامبر 2009 حداقل در یک سالن سینما در لس آنجلس به نمایش عمومی درآمده باشند و اکران آنها حداقل به مدت یک هفته ادامه داشته باشد.

بر اساس قوانین آکادمی اسکار، یک فیلم داستانی متقاضی حضور در رقابت اسکار باید حداقل 40 دقیقه زمان داشته باشد و در نسخه‌های 35 یا 70 میلیمتری در سینماهای روی پرده رفته برود. ضمن اینکه نمایش فیلم‌ها با نسخه دیجیتال هم برای آکادمی اسکار قابل قبول است و این فیلم‌ها هم می‌توانند در اسکار رقابت کنند.

فیلم‌های سینمایی که نخستین نمایش آنها به روشی غیر از اکران عمومی در سینماها باشد نمی‌توانند شرایط حضور در رقابت اسکار را به دست بیاورند. نامزدهای هشتاد و دومین دوره جوایز اسکار ساعت 5.30 به وقت محلی روز سه‌شنبه دوم فوریه 2010 در ساموئل گلدوین تیه‌تر آکادمی اسکار معرفی می‌شوند.

مراسم اهدای جوایز اسکار به برترین‌های دنیای فیلم و سینما در سال 2009 روز یکشنبه هفتم مارس سال 2010 در کداک تیه‌تر هالیوود اند هایلند سنتر برگزار و زنده از شبکه ABC پخش می‌شود. این مراسم در بیش از 200 کشور زنده روی آنتن خواهد رفت.

