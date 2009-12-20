بی نتیجه بودن کنفرانس تغییرات اقلیمی قابل پیش بینی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاهرام مصر امروز در مطلبی با عنوان" نجات زمین" به بررسی نشست بی نتیجه تغییرات اقلیمی در پایتخت دانمارک پرداخت.

در آغاز این مقاله تاکید شده: شکست این کنفرانس اصلا موضوعی غافلگیر کننده نبود چراکه قرائن و شواهد بی شماری بیانگر این بود که کشورهای ثروتمند امتیازات بزرگی به کشورهای درحال رشد برای نجات کره زمین نخواهند داد.

این روزنامه مصری می افزاید: تغییرات اقلیمی یکی از بزرگترین چالش هایی است که درحال حاضر کره زمین با آن روبه رو است و بالطبع این امر در نتیجه افزایش فعالیت صنعتی برخی کشورها به ویژه کشورهای صنعتی به وجود آمده است.

در نتیجه این فعالیت های صنعتی تولید گازهای آلوده کننده محیط و آب و هوا افزایش می یابد که منجر به افزایش درجه حرارت و پیامدهای ناشی از آن می شود.

این درحالی است که کشورهای درحال رشد خواستار اتخاذ تدابیر لازم و ضروری برای پایین نگه داشتن درجه حرات هستند اما اجرای این امر نیاز به اتخاذ تدابیر قاطعانه و فعال از سوی برخی کشورهای صنعتی بزرگ دارد.

به نوشته الاهرام؛ اما مسئله اینجاست که این کشورها تمایلی به گام نهادن در این مسیر به جهت حفظ منافع شخصی خود ندارند؛ به همین منظور به این مسئله در کنفرانس مذکور تنها اشاره شد بدون آنکه راهکارهای اجرایی اتخاذ یا به استراتژی ای خاص تبدیل شود تا بتوان حقیقت امر را تغییر داد و یا اینکه به ضرورتی الزام آور مبدل شود.

همه می دانند که ادامه افزایش درجه حرارت حتی به شکل ضعیف در نهایت منجر به بروز فاجعه های زیادی مانند از بین رفتن جنگل های آمازون و بروز خشکسالی در آمریکای جنوبی ، استرالیا و ظهور مشکلاتی درسواحل آسیای جنوبی و دیگر شهرهای بزرگ جهان می شود.

این روزنامه عرب زبان درپایان تاکید می کند: بنابراین به راحتی می توان به این نتیجه دست یافت که ضرر اصلی متوجه کشورهای درحال رشد می شود که باید تمام تلاش و همت خود را برای تحت فشار قراردادن عاملان اصلی این فاجعه و همچنین دستیابی به توافقنامه ای الزام آور که درپی آن کره زمین از خطر ویرانگر نجات یابد؛ به کار گیرند.