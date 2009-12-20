عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- رسانه ها گزارش می دهند: بشار اسد و سعد حریری گفتگوهای سازنده ای در دمشق صورت دادند.

- گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران وعراق برای حل اختلافات مرزی بین دو کشور

- اتحادیه اروپا رژیم صهیونیستی را به سبب اینکه برخی شهرک ها در داخل کرانه باختری را به عنوان مناطق ویژه اعلام کرده محکوم کرد.

- رسانه ها: حمله نظامی آمریکا به استان صعده به درخواست رئیس جمهوری یمن و طلب کمک وی از واشنگتن بوده است

- منابع آگاه گفته‌اند که مسئولان آمریکایی در جریان سفر میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان به واشنگتن به او هشدار داده‌اند که اسرائیل نمی‌تواند بیش از این، ادامه مسلح شدن حزب‌الله را تحمل کند.

- روزنامه لبنانی السفیر گزارش داد که نمایندگان دیوید میچل فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه دیدار کرده و درباره مذاکرات متوقف شده اسرائیل و سوریه بحث و تبادل نظر کرده‌اند.

- منابع اسرائیلی گفتند که تا یکشنبه اعلام خواهند کرد که با آزادی 50 زندانی با جرایم سنگین در ازای آزادسازی شالیط موافقت خواهند کرد یا خیر و در هر حالتی مروان برغوثی در لیست اسرای آزاد شده نخواهد بود.

- "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه گفت: اسرائیل 10 ماه تعلیق جزئی شهرک‌ سازی‌ها در کرانه باختری را تنها به عنوان یک حرکت تاکتیکی و موقتی اعلام کرده است.

- سعد حریری: لبنان از هم‌اکنون در شورای امنیت نماینده‌ کشورهای عربی است.

- الاخبار: سوریه همچنان از جنبلاط دلگیر است و دیدار وی از دمشق هنوز بعید به نظر می‌رسد.

- چین نتایج نشست تغییرات اقلیمی در کپنهاگ را مثبت و سازنده توصیف و از آن استقبال کرد.