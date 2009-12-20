آمریکا طراح دیوار فولادی غزه / پاریس شریک جرم واشنگتن و قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور اردن امروز در مطلبی با عنوان" پاسخ به دیوار فولادی و محاصره سیاسی " به بررسی ابعاد این موضوع و همراهی کشورهای عربی با این فاجعه پرداخت.

" یاسر الزعاتره" نویسنده این مقاله با اشاره به اینکه ساخت این دیوار فولادی با عمق 18 متری از دسیسه های آمریکایی و اسرائیلی است ؛ عنوان کرد: احداث این دیوار در آمریکا انجام شده است.

الدستور همچنین در ادامه از ایفای نقش فعال فرانسه در احداث آن پرده بر می دارد.

به نوشته این روزنامه اردنی، سایت اسرائیلی " دبکا" متعلق به سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی با افشای این موضوع به سفر رئیس دستگاه جاسوسی فرانسه برای ملاقات با فرانسوی هایی که با نظامیان آمریکایی و مصری بر ساخت این دیوار نظارت دارند؛ اشاره می کند.

به نوشته این روزنامه عرب زبان، همه این امور با سفری که رئیس دستگاه جاسوسی مصر به سرزمین های اشغالی دارد و بعد از آن هم علیه یکی از رهبران حماس اظهارات تندی ایراد می کند و وی را مسئول توقف روند صلح بین فلسطینی ها عنوان می کند؛ همزمان می شود.

از سوی دیگر اخیرا روزنامه " الجمهوریت" مصر از اهداف پنهان احداث این دیوار یعنی تحت فشار قرار دادن حماس پرده بر می دارد.

روزنامه الدستور اردن در ادامه از ملت مصر و گروه های بیدار و فعال این کشور می خواهد که درقبال احداث این دیوار فولادی به اظهار رای خود بپردازند و همچنین تاکید می کند: نیروهای مقاومت نوارغزه نیز باید به فکر راهی برای ممانعت از ادامه ساخت این دیوار باشند.

این روزنامه اردنی در پایان ساخت این دیوار فولادی را لکه ننگی برای عاملان آن ، کشورهای عربی و نیروهای فعال و پویا در این کشورها عنوان کرد.