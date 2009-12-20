تولید نوعی الکترود برای تشخیص ترکیبات بیولوژیکی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته چکین مجری طرح یکی از کاربردهای نانوذرات و نانولوله های کربنی را تسهیل واکنش های انتقال الکترون دانست و گفت: به همین دلیل این ذرات به عنوان یک واسطه گر در ساخت حسگرها و زیست حسگرها استفاده می شوند که سینتیک واکنش های الکتروشیمیایی کند را طی فرایندی به نام الکتروکاتالیز تسریع کرده و راهی برای اندازه گیری الکتروشیمیایی آنها فراهم می کند.

وی افزود: از آنجا که برخی از اسیدهای آمینه ترکیبات گوگرد دار هستند، اکسایش الکتروشیمیایی آنها در سطح الکترودهای معمولی بسیار کند است از این رو نمی توان آنها را در سطح الکترودهای معمولی به روش الکتروشیمیایی تبیین و اندازه گیری کرد. بنابراین برای تسریع فرایند الکترودی آنها از واسطه گرهای مختلف استفاده و الکترودهای اصلاح شده شیمیایی ساخته می شود. به این منظور ساخت الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله کربنی عامل دار شده برای اندازه گیری الکتروشیمیایی سیستامین (ترکیبات بیولوژیکی گوگرد دار) مد نظر قرار گرفت.

چکین به جزئیات این پژوهش اشاره کرد و اظهار داشت: در این پژوهش، تثبیت واسطه گرهای انتقال الکترون نظیر نانو لوله های کربنی و ترکیب نفتوکینونی روی بستر الکترودی با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد و از این الکترود اصلاح شده دارای عامل نفتوکینونی به عنوان حسگر الکتروشیمیایی در اندازه گیری ولتامتری سیستامین استفاده شد.

مجری طرح خاطرنشان کرد: تحقیق انجام شده یک پژوهش بنیادی است که می تواند به عنوان حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه گیری سیستامین در نمونه های بیولوژیکی در آزمایشگاه های بالینی و مراکز پژوهشی استفاده شود.