به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا شنبه شب در ورزشگاه "شیخ زاید" ابوظبی با نتیجه 2 بر یک از سد استودیانتس آرژانتین گذشت و به عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های جهان دست پیدا کرد.

"مائورو بوسلی" با گل دقیقه 37 خود تیم استودیانتس را پیش انداخت اما "پدریتو رودریگوئز" در دقیقه 89 گل تساوی را به ثمر رساند. پس از این گل دیرهنگام، بازی در وقت‌های اضافه دنبال شد و بارسا توانست در فاصله 10 دقیقه تا پایان این دیدار توسط لیونل مسی به گل برسد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد. این برای نخستین بار است که بارسلونا قهرمان رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان می شود.

تیم پوهانگ استیلرز کره جنوبی هم پیش از این دیدار موفق شده بود در ضربات پنالتی مقابل آتلانته مکزیک به برتری برسد و بر جایگاه سوم ششمین دوره رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان بایستد. دو تیم در پایان معمول مسابقه با نتیجه یک بر یک به کار خود پایان داده بودند. دنیلسون مارتینز در دقیقه 42 گل پوهانگ را به ثمر رساند و برای آتلانته رافائل مارکز در دقیقه 46 گل زد. پوهانگ استیلرز در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 3 از سد حریف خود گذشت.