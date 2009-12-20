انتقاد اتحادیه اروپا از سیاست شهرک سازی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، اتحادیه اروپا اعلام کرد که این حرکت در تضاد با روح توقف شهرک سازی در سرزمین های اشغالی است.

این اتحادیه با صدور بیانیه ای نارضایتی خود را از تصمیم 13 دسامبر اسرائیل برای گنجاندن شهرک ها در برنامه "نواحی اولویت ملی" انتقاد کرد.

سوئد که هم اکنون ریاست اتحادیه اروپا را برعهده دارد اعلام کرد: این حرکت اسرائیل از ایجاد یک محیط سازنده برای از سرگیری گفتگوها در رابطه با راه حل دو دولت ممانعت می آورد.

اتحادیه اروپا بار دیگر تاکید کرد کرد که شهرک سازی در سرزمین های اشغالی متعلق به فسطینیان بر اساس قوانین و مقررات بین المللی اقدامی غیر قانونی است.

تل آویو هم اکنون تحت فشارهای بین المللی برای توقف ساخت غیر قانونی شهرک ها در کرانه باختری است اقدامی که تمامی طرفهای صلح بین المللی آن را مانعی در روند صلح می دانند.

بر اساس برنامه نقشه راه سال 2002 که با میانجی گیری آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روسیه صورت گرفت اسرائیل باید 121 شهرک و 102 ایست بازرسی را در مناطق اشغالی 1967 تعطیل و بر می چید.

تمامی این شهرک ها که در آنها 462 هزار نفر سکونت دارند همگی بر اساس قوانین بین المللی غیر قانونی هستند اما تل آویو نه تنها تاکنون اقدامی برای برچیدن آنها نکرده برعکس سیاستهای این رژیم در راستای توسعه آنها در اطراف بیت المقدس است.