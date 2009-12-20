محمد حسینپور درباره تولید "لحظه دیدار" به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این مجموعه که به سفارش سیمای خراسان رضوی تهیه میشود، چند روز دیگر به پایان میرسد و بعد از آن تدوین شروع میشود. هنوز تدوینگر پروژه مشخص نشده است.
مجموعه "لحظه دیدار" روایتگر زنی است که همسرش مفقودالاثر شده، اما با تلاش زیاد موفق میشود در تربت حیدریه تعاونی کوچکشان را به یک تعاونی بزرگ تبدیل کند. به موازات این قصه به مفسدان اقتصادی هم میپردازیم.
این مجموعه در 13 قسمت 45 دقیقهای تهیه میشود و در آن محمد تقینژاد، علیرضا لعلی، نرگس نوروزی، حسین مقدم، هادی وکیلی، ملیحه روشن، وحید عرب، ژاله ژالهپور، مرتضی منصوری، الناز خاوری، طه بذرافشان و سحر ارغوان بازی میکنند.
عوامل پروژه عبارتند از مهدی کلاری تصویربردار، محسن طیبی صدابردار، شهرزاد حسینپور طراح صحنه، فرنگیس شادکام طراح لباس، سامان اردشیری و فاطمه پوریامنش گریم، حسین عامل مدیر تولید و تعاونی سینمایی برنا تصویر مجری طرح.
حسینپور و خادم تولید فیلم "سینا و غنچه" و مجموعههای "غریبی آشنا"، "آی آدمها"، "روزهای سخت" و "مهمان امام هشتم" را در کارنامه دارند.
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