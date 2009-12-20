عطارد مهمان آسمان روزهای آخر پاییز

خسرو جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اواخر آذر ماه بهترین زمان برای رصد سیاره تیزپای سامانه خورشیدی یعنی عطارد است.

وی با بیان اینکه این سیاره در روز 27 آذر ماه به بیشترین کشیدگی شرقی از خورشید با جدایی زاویه ای 20 درجه و 17 دقیقه قوسی رسیده است، افزود: هم اکنون عطارد کمی پس از غروب خورشید در آسمان شامگاهی به مانند ستاره ای از قدر منهای 4/0 می درخشد.

دبیر انجمن نجوم اهواز خاطرنشان کرد: برای رصد این سیاره در صورت غبار نداشتن افق نیازی به ابزار رصدی وجود ندارد اما اگر رصدگران می خواهند با ابزار رصدی نگاهی به این سیاره بیندازند بهتر است از بیشترین بزرگنمایی ابزار خود بهره ببرند چرا که عطارد دارای قطر زاویه ای اندکی در حدود 7 دقیقه قوسی است.

به گزارش مهر، سیاره عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید و کوچکترین سیاره خاکی است از این رو دمای آن در روز به 400 درجه سانتیگراد می رسد و به دلیل نداشتن جو شبها دمای آن تا 200 درجه سانتیگراد کاهش می یابد. یک بار چرخش آن به دور خود 59 روز و یک بار گردش آن به دور خورشید 88 روز طول می کشد. مدار عطارد کاملا به شکل بیضی است و در نتیجه فاصله آن از خورشید بین 47 تا 69 میلیون کیلومتر تغییر می کند. این سیاره کوچک اندکی از ماه بزرگتر است.

این سیاره هر سال در حدود سه بار به عنوان ستاره درخشان شامگاهی در نزدیکی افق غروب خورشید ظاهر می شود در مواقعی عطارد در درخشندگی شبیه "زحل" می شود اما معمولا به واسطه درخشندگی همسایه اش، خورشید، ناپدید می شود. عطارد فاقد هوا و قمر است.