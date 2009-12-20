مصباحی مقدم: کمیسیون ویژه به سمت تامین نظر دولت درباره لایحه هدفمندی پیش می رود

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: در دو جلسه گذشته کمیسیون ویژه که با حضور نماینده شورای نگهبان برگزار شد تا کنون دو ابهام شورای نگهبان به طور کامل برطرف شده و در جلسه آینده ابهام دیگر نیز برطرف خواهد شد.

وی از برگزاری جلسه آینده این کمیسیون در عصر روز چهارشنبه 9 دی خبر داد و گفت: پس از برگزاری این جلسه و بررسی پیشنهادات مختلف ، بررسی های کمیسیون ویژه در صحن علنی مورد تحلیل و بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت.



