  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۸:۴۲

مصباحی مقدم: کمیسیون ویژه به سمت تامین نظر دولت درباره لایحه هدفمندی پیش می رود

مصباحی مقدم: کمیسیون ویژه به سمت تامین نظر دولت درباره لایحه هدفمندی پیش می رود

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با اشاره به بررسی ابهامات شورای نگهبان در جلسات این کمیسیون، گفت: در رفع این ابهامات به سمت تامین نظر دولت پیش می رویم و نمایندگان دولت هم تا کنون از این روند راضی بوده اند.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: در دو جلسه گذشته کمیسیون ویژه که با حضور نماینده شورای نگهبان برگزار شد تا کنون دو ابهام شورای نگهبان به طور کامل برطرف شده و در جلسه آینده ابهام دیگر نیز برطرف خواهد شد.

وی از برگزاری جلسه آینده این کمیسیون در عصر روز چهارشنبه 9 دی خبر داد و گفت: پس از برگزاری این جلسه و بررسی پیشنهادات مختلف ، بررسی های کمیسیون ویژه در صحن علنی مورد تحلیل و بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت.
 

کد مطلب 1003423

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها