حضور در سازمانهای مردم نهاد تمرینی برای ورود موفق به اجتماع است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مجدالدین معلمی در دومین کارگاه آموزشی توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد جوانان استان کردستان اظهار داشت: حضور جوانان در قالب سازمانهای مردم نهاد تمرین بسیار خوبی برای حضور در عرصه های مختلف اجتماع است و این مهم می تواند آزمونی برای موفقیت در آینده جوان تلقی شود.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های جدی سازمان ملی جوانان کشور افزایش مشارکتهای قشر جوان در عرصه های اجتماعی است و حضور در سازمانهای مردم نهاد به عنوان یکی از اولویتهای این حوزه مطرح و در این راستا نیز روند ثبت و صدور مجوز برای تشکیل سازمانهای مردم نهاد در طول سه سال گذشته روندی رو به رشد داشته و این مهم در سال آینده نیز دنبال خواهد شد.

مدیر کل امور اجتماعی سازمان ملی جوانان کشور بیان داشت: جوانان می توانند مدیریت و نحوه برخورد با مشکلات در آینده زندگی خود را در همان سنین ابتدای جوانی در مقیاسی کوچکتر تمرین کرده و با اطلاعاتی کافی و همچنین دیدی مناسب وارد عرصه جدی اجتماع شوند.

معلمی با اشاره به نگاه بعضی از مدیران و مسئولان کشور به سازمانهای مردم نهاد، یادآور شد: در حال حاضر سه نوع دیدگاه در میان مدیران در خصوص سازمانهای مردم نهاد حکم فرماست که دیدگاه اول مدیرانی هستند که نگاه مثبتی و بسیار امیدوار کننده ای به این بحث داشته و همواره نیز جوانان و اعضا سازمانهای مردم نهاد را کمک می کنند.

وی گفت: نگاه دوم کسانی هستند که دیدی منفی به این عرصه داشته و معتقدند که این روند مناسب نیست و دیدگاه سوم از آن کسانی است که منتظرند تا نتیجه برنامه های و عملکرد سازمانهای مردم نهاد را ببینند که البته جوانان و اعضاء تشکلهای غیردولتی باید به گونه ای فعالیت کنند که نتیجه کارها بسیار خوب و در نتیجه دیدگاه سوم مدیران نیز به سمت مثبت به این قضیه پیش برود.

معلمی با اشاره به تلاشهای سازمان ملی جوانان کشور در خصوص تصویب قانون جامعی در خصوص فعالیتهای اجتماعی در کشور خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس با بحثهای کارشناسی مختلفی مقدمات تصویب قانونی جامع با هدف حمایت از فعالیتهای اجتماعی را انجام داده و امیدواریم که این قانون هر چه سریعتر در صحن علنی مطرح و به تصویب برسد.

دومین کارگاه آموزشی دبیران سازمانهای مردم نهاد جوانان استان کردستان به مدت دور روز و با هدف ارتقا اطلاعات عمومی و مدیریتی اعضا سازمانهای مردم نهاد در استان برگزار می شود.