نمایشگاه خوشنویسی استادان معاصر ایران در سقز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نمایشگاه خوشنویسی جمعی از اساتید معاصر این رشته شامگاه شنبه با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و هنرمندان در مجتمع فرهنگی فجر در شهر سقز برای مدت یک هفته گشایش یافت.

در این نمایشگاه که تا چهارم دی ماه سال جاری و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برپاست آثار جمعی از خوشنویسان معاصر کشور به همراه آثاری از خوشنویسان شهرستان سقز به معرض تماشای عمومی گذاشته شده است.

در این نمایشگاه 48 اثر از آثار هنرمندان شاخص عرصه خوشنویسی کشور از جمله "غلامحسین امیرخانی"، "امیر محمد فلسفی"، "محمد حیدری"، "جواد بختیاری"، "سعید قادری"، "علی اشرف صندوق آبادی"، "محمد امین بی نیاز"، "یدالله کابلی" و خانمها "الهه خاتمی" و "سیده صغری حسینی" که به صورت نستعلیق و شکسته نستعلیق خطاطی شده در معرض تماشای عموم گذاشته شده است.

نمایشگاه آثار اساتید خوشنویسی معاصر کشور به همت انجمن خوشنویسان شهرستان سقز و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان دایر شده است که در کنار آثار اساتید برجسته 25 اثر نیز از هنرمندان سقزی در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

در حاشیه برگزاری این نمایشگاه برنامه های سخنرانی استادان و همچنین کارگاه های آموزشی کوتاه مدت برای ارتقا فعالیتهای هنرمندان این شهرستان نیز برگزار شود.