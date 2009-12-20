منچستریونایتد با سه گل شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد دیشب در چارچوب هفته هجدهم رقابت‌های لیگ برتر با نتیجه 3 بر صفر در زمین فولهام شکست خورد. گل‌های تیم فولهام در این بازی توسط دنی مورفی (22)، بابی زامورا (46) و دیمین داف (75) به ثمر رسید.

آرسنال در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده شب گذشته با سه گل از سد هال سیتی گذشت. دنیلسون (45)، ادواردو (59) و آبودیابی (80) گل‌های آرسنال را در این دیدار وارد دروازه هال سیتی کردند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* پورتسموث 2 - لیورپول صفر

* آستون ویلا یک - استوک سیتی صفر

* بلکبرن صفر - تاتنهام 2

* منچسترسیتی 4 - ساندرلند 3

هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر دنبال می شود:

* وولورهمپتون - برنلی

* اورتون - بیرمنگام

* وستهام - چلسی

این رقابت‌ها روز دوشنبه با دیدار ویگان اتلتیک - بولتون به پایان می رسد.

جدول رده بندی:

1- چلسی 40 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- منچستریونایتد 37 امتیاز

3- آرسنال 35 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- آستون ویلا 35 امتیاز

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18- ولورهمپتون 16 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- وستهام 14 امتیاز (یک بازی کمتر)

20- پورتسموث 14 امتیاز