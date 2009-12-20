منچستریونایتد با سه گل شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد دیشب در چارچوب هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر با نتیجه 3 بر صفر در زمین فولهام شکست خورد. گلهای تیم فولهام در این بازی توسط دنی مورفی (22)، بابی زامورا (46) و دیمین داف (75) به ثمر رسید.
آرسنال در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده شب گذشته با سه گل از سد هال سیتی گذشت. دنیلسون (45)، ادواردو (59) و آبودیابی (80) گلهای آرسنال را در این دیدار وارد دروازه هال سیتی کردند.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* پورتسموث 2 - لیورپول صفر
* آستون ویلا یک - استوک سیتی صفر
* بلکبرن صفر - تاتنهام 2
* منچسترسیتی 4 - ساندرلند 3
هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر دنبال می شود:
* وولورهمپتون - برنلی
* اورتون - بیرمنگام
* وستهام - چلسی
این رقابتها روز دوشنبه با دیدار ویگان اتلتیک - بولتون به پایان می رسد.
جدول رده بندی:
1- چلسی 40 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- منچستریونایتد 37 امتیاز
3- آرسنال 35 امتیاز (یک بازی کمتر)
4- آستون ویلا 35 امتیاز
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18- ولورهمپتون 16 امتیاز (یک بازی کمتر)
19- وستهام 14 امتیاز (یک بازی کمتر)
20- پورتسموث 14 امتیاز
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