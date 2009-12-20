واکنش شرکت زیرساخت به اعتراضات درباره دسترسی محدود به پهنای باند

غلامرضا کشتگر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شبکه‌ فعلی در حال حاضر حدود 110 هزار خط E1 ظرفیت دارد که این میزان را با اقداماتی که انجام می دهیم تقریبا تا سه برابر افزایش خواهیم داد که با این افزایش و انجام اقدامات دیگر هیچ مشکلی در زمینه پهنای باند نخواهیم داشت و هرگونه نیازی در این زمینه برطرف می شود.



وی در خصوص این سئوال که در صورت برطرف شدن محدودیتها کاربران خانگی به چه میزان پهنای باند می توانند دست یابند، خاطرنشان کرد: شرکت زیرساخت شبکه مورد نیاز کشور را تامین و در اختیار مشتریان خود که شامل اپراتورهای مختلف مانند شرکت مخابرات، ایرانسل، همراه اول و شرکتهای مخابرات استانها می شود قرار می دهد و این اپراتورها در قالب مجوزهایی مانند PAP و ISDP و غیره خدماتی را در اختیار کاربران قرار می دهد. از این رو این شرکت در زمینه میزان دسترسی ها به شبکه مسئولیتی ندارند.



کشتگر با تاکید بر اینکه محدودیت دسترسی به پهنای باند مربوط به تجهیزات فنی نمی شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 100 SDM1 دیتا برای کل کشور داریم و برخی از مشترکان ما مانند شرکتهای پارس آنلاین، شاتل و داتک بیش از 10 SDM1 ظرفیت دریافت کردند. این نشان می دهد که دستمان برای پهنای باند باز است.



معاون طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت به اعتراضات شرکتها و نهادها در زمینه دسترسی محدود به پهنای باند اشاره و اضافه کرد: این مشکلات مربوط به شرکت زیرساخت نمی شود بلکه این موضوع را باید از طریق شرکتهایی که خدمات را ارائه می دهند، پیگیری شود.



وی در ادامه با اشاره به تعهدات این شرکت در برنامه چهارم توسعه به مهر گفت: بر این اساس این شرکت قرار است تا پایان برنامه 45 هزار کیلومتر فیبر نوری نصب می شد که تاکنون بیش از 44 هزار کیلومتر آن محقق شده است که با ایجاد یک هزار کیلومتر، تعهدات برنامه محقق می شود.



وی در خصوص به روز کردن شبکه فیبر نوری اظهار داشت: در زمینه به روز کردن فیبر نوری نیز برنامه هایی در دستور کار قرار گرفته است که در این راستا بخشهایی از شبکه که ممکن بود با کاربردی کردن فیبرهای ظرفیت بالا DWDM دچار اشکال شود را Upgrade کردیم. با اجرایی کردن این برنامه حدود 6 هزار فیبرنوری از DS به NZDF تبدیل شد.



کشتگر NZDF را از فناوریهای پیشرفته در شبکه Backbone دانست و ادامه داد: در این راستا بر اساس نیاز استانها، تعاملاتی در زمینه سازگاری توسعه شبکه فیبر نوری و سازگاری مخابرات استانی با شبکه Backbone انجام شده است.



وی توسعه فیبر نوری را در گرو توسعه تجهیزات دانست و ادامه داد: برای این منظور با برگزاری مناقصه ای، تجهیزات مورد نیاز در طی سه فاز تامین و به تدریج در شبکه نصب و راه اندازی می شود. فاز اول این برنامه در استانهای کرمان، اصفهان، تهران و یزد اجرایی شده است. با اجرایی شدن این برنامه تجهیزات SDS و DWDM نصب خواهد شد و پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری فازهای اول و دوم به بهره برداری برسد.