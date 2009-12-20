حضور جوانان کردستانی در سازمانهای مردم نهاد ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل احمدی شامگاه شنبه در دومین کارگاه توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد استان کردستان اظهار داشت: به رغم رشد ثبت تعداد سازمانهای مردم در استان اما استقبال جوانان در عضویت در تشکلهای غیردولتی ضعیف است.

وی ادامه داد: در سال 84 تنها 24 تشکل و سازمان غیردولتی در حوزه جوانان در استان کردستان فعالیت می کردند که در حال حاضر این آمار به 62 سازمان افزایش پیدا کرده است اما با توجه به جمعیت 508 هزار نفری جوان استان کردستان این تعداد تشکل غیردولتی بسیار اندک و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیاد است.

مدیر سازمان ملی جوانان استان کردستان بیان داشت: یکی از برنامه های جدی سازمان ملی جوانان در طول چهار سال گذشته در کردستان افزایش مشارکتهای جوانان با تشکیل و راه اندازی سازمانهای مردم نهاد بوده است که هم در تعداد تشکلها و هم میزان عضویت جوانان قدمهای خوبی برداشته شده است که امیدواریم این رویکرد در طول سالهای آینده نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.

احمدی به افزایش حضور خانمها در قالب سازمانهای مردم نهاد جوانان در استان کردستان اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر حدود نیمی از سازمانهای مردم نهاد فعال جوانان در استان توسط خانمها اداره می شوند و علاوه بر ثبت سازمانهای مختص خانمها در قالب سایر تشکلها نیز بانوان نقش پررنگی ایفا می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این مهم افزایش برنامه ها و کارگاه های آموزشی برای ارتقا وضعیت توانمندی دبیران و اعضا سازمانهای مردم نهاد جوانان در استان مورد توجه قرار گرفته و علاوه بر دوره های آموزشی بلند مدت، کارگاه های آموزشی این چنین نیز با حضور اساتید برجسته از مرکز کشور در طول سال گذشته و امسال برگزار شده است.

مدیر سازمان ملی جوانان کردستان با اشاره به نگاه ویژه سازمان ملی جوانان کشور در خصوص صدور مجوز برای ثبت و آغاز فعالیت سازمانهای مردم نهاد جوانان در استان گفت: نگاه کلی به امر تاسیس و راه اندازی سازمانهای مردم نهاد در استان بسیار مثبت است و امیدواریم که جوانان نیز از این فرصت بسیار ارزشمند نهایت استفاده را ببرند.

دومین کارگاه آموزشی دبیران سازمانهای مردم نهاد جوانان استان کردستان به مدت دور روز و با هدف ارتقا اطلاعات عمومی و مدیریتی اعضا سازمانهای مردم نهاد در استان برگزار می شود.