محسن شایانفر درباره تولید پروژه "خسته‌دلان" به کارگردانی سیروس الوند به خبرنگار مهر گفت: از آنجا که بستر مجموعه اجتماعی بود و اتفاق‌ها در قطار می‌افتد تولید مجموعه برایم جذابیت داشت. برای حفظ تنوع سعی کردیم قصه‌های مختلف را به تصویر بکشیم. البته دکوپاژ پروژه خیلی مشکل بود و قصه را در کوپه‌های دو متری به تصیر می‌کشیدیم.

وی درباره انتخاب الوند برای کارگردان پروژه افزود: با توجه به مشکل بودن فضای مجموعه باید از کارگردانی بهره می‌بردیم تا نگاهی سینمایی و تبحر زیادی در دکوپاژ این فضاها داشته باشد. بنابراین الوند را برای کارگردانی انتخاب کردم. الان که کار را می‌بینم رضایت کامل دارم و به نظرم او بهترین گزینه بود.

نمایی از مجموعه تلویزیونی "خسته‌دلان"

این تهیه‌کننده درباره برخی قصه‌های معمولی مجموعه گفت: این مسئله سلیقه‌ای است. ما سعی کردیم اگر قصه‌ای هم معمولی است از ساختار جدید استفاده کنیم تا برای بیننده جذابیت داشته باشد. در مجموع تولید مجموعه خیلی مشکل بود، چون صحنه‌ اکشن و آپارتمان پرزرق و برق نداشتیم. از سوی دیگر باید کاری می‌کردیم که فضای قطار برای بیننده خسته‌کننده نشود.

شایانفر خاطرنشان ساخت: هدف من از تولید "خسته‌دلان" انتقال مفاهیم اخلاقی و معناگرا به مخاطبان بود و تلاش کردیم قصه‌ها مردمی باشد و از قطار به عنوان نماد برای این مفاهیم استفاده کردم. قطار برای همه نوستالژی دارد و همیشه شنیدن سوت قطار ما را به یاد سفر می‌اندازد، در حالی که وسایل دیگر برایمان این نوستالژی را ندارد.

وی درباره انتخاب سعید پیردوست برای ایفای نقشی با رگه‌های طنز گفت: پیردوست بهترین گزینه برای این نقش بود. او نماینده قشر متوسط و فردی بذلوگو است که به خوبی هم نقش‌ خود را بازی کرده است. در واقع ما سعی کردیم از ذهنیت تماشاچی درباره شخصیت او سود ببریم و او را برای نقش بهبودی انتخاب کنیم.

تهیه‌کننده "خسته‌دلان" افزود: انتخاب بازیگران نقش‌های رئیس قطار و دخترش (داود رشیدی و نگین پارسا) و دکتر (کورش تهامی) هم مناسب بود. ما در هر اپیزود سعی کردیم از بازیگرانی استفاده کنیم که چهره آنها کمتر دیده شده است. با توجه به تولید انبوه در تلویزیون و سینما توانستیم بازیگران خوبی انتخاب کنیم. امیدوارم بینندگان هم با کار ارتباط برقرار کرده باشند.

مجموعه تلویزیونی "خسته‌دلان" روزهای چهارشنبه ساعت 22 از شبکه یک روی آنتن می‌رود.