بغداد و قاهره در مسیر توسعه روابط دیپلماسی و تجاری قدم بر می دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، "نوری المالکی" که امروز به قاهره سفر می کند، توسعه روابط دیپلماسی، تشویق شرکت های مصری به سرمایه گذاری در عراق و اجرایی کردن توافقنامه های دوجانبه را در دستور کار دارد.

مالکی روز گذشته با اشاره به اینکه این سفر آغاز دوره ای جدید از روابط با مصر است، ابراز امیدواری کرد که دو کشور اختلافاتی را که در زمان حاکمیت نظام سابق بر عراق وجود داشته کنار بگذارند.

وی تاکید کرد: در دیدار با "حسنی مبارک" (رئیس جمهور مصر) تمامی مسائل موردنظر را به وضوح ارائه خواهم کرد.

نوری المالکی همچنین در دیدارهای فشرده این سفر، با "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب در زمینه جلوگیری از دخالت های خارجی در عراق و موضوع انتخابات پارلمانی گفتگو می کند.