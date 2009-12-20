ایجاد ساختاری جدید برای علوم انسانی در وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، بخش جدیدی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ارتقاء علوم انسانی ایجاد می شود که راه اندازی این بخش در ابتدا با تشکیل حلقه ای مشورتی در حوزه علوم انسانی زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم کلید می خورد.

فعالیت این حلقه مشورتی با عنوان کمیسیون ارتقاء علوم انسانی طی هفته جاری آغاز می شود. کمیسیون ارتقاء علوم انسانی دارای رئیس و دبیر است. غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم رئیس این کمیسیون است.

دبیر کمیسیون ارتقاء علوم انسانی تا چند روز دیگر منصوب می شود. هنوز حکمی برای دبیری این کمیسیون در وزارت علوم صادر نشده اما گفته می شود یکی از استادان بلند پایه علوم انسانی به عنوان دبیر این کمیسیون منصوب خواهد شد.