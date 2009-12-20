  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۹:۰۰

ایجاد ساختاری جدید برای علوم انسانی در وزارت علوم

ایجاد ساختاری جدید برای علوم انسانی در وزارت علوم

کمیسیون ارتقاء علوم انسانی به عنوان ساختاری جدید برای رسیدگی به وضعیت علوم انسانی در کشور هفته جاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش جدیدی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ارتقاء علوم انسانی ایجاد می شود که راه اندازی این بخش در ابتدا با تشکیل حلقه ای مشورتی در حوزه علوم انسانی زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم کلید می خورد.

فعالیت این حلقه مشورتی با عنوان کمیسیون ارتقاء علوم انسانی طی هفته جاری آغاز می شود. کمیسیون ارتقاء علوم انسانی دارای رئیس و دبیر است. غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم رئیس این کمیسیون است.

دبیر کمیسیون ارتقاء علوم انسانی تا چند روز دیگر منصوب می شود. هنوز حکمی برای دبیری این کمیسیون در وزارت علوم صادر نشده اما گفته می شود یکی از استادان بلند پایه علوم انسانی به عنوان دبیر این کمیسیون منصوب خواهد شد.

کد مطلب 1003442

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها