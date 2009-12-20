انتشار 5 میلیارد یورو اوراق قرضه مشارکت ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی در دیدار با معاون مالی بانک توسعه اسلامی و مدیر عامل شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی (ICD) گفت: ایران مصمم است اوراق قرضه مشارکت ارزی(صکوک) را به میزان 5/2 میلیارد یورو منتشر کند که پیش بینی می شود در سال آینده به 5 میلیارد یورو برسد و بانک توسعه اسلامی می تواند ضمن خرید این اوراق، آنها را در بازارهای بین المللی عرضه کند، ضمن اینکه دولت ایران سود آنها را نیز ضمانت می کند.

به گفته وی، ایران از معدود کشورهایی است که دارای بانکداری اسلامی و آماده است از فعالیتهای متنوع بانک توسعه اسلامی در جهت افزایش همکاری های فیمابین کشورهای اسلامی، حمایت کند.

وی در ادامه یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت اعم و سازمان سرمایه گذاری بصورت اخص در صدد است بخش خصوصی کشورمان را با خدمات بیشتر بانک توسعه اسلامی آشنا سازد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با بیان اینکه قانون حمایت از توسعه ابزارهای مالی در مجلس تصویب شده است و ابزارهای مالی اسلامی در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: ایران آماده است سرمایه خود را به عنوان یکی از سهامداران مهم بانک توسعه اسلامی افزایش دهد.

معاون مالی بانک توسعه اسلامی نیز ضمن استقبال از پیشنهادات مطروحه وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: دلیل حضور ما در ایران دریافت پیشنهادات مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای توسعه همکاریهای بانک توسعه اسلامی با ایران است.

"عبدالله عزیز الحنای" یادآور شد: با توجه به یادداشت تفاهم های همکاری که با ایران امضا شده است، بانک توسعه اسلامی از افزایش سرمایه در این بانک استقبال می کند.

وی با تشریح فعالیت های موسسات زیرمجموعه بانک توسعه اسلامی یادآور شد: بانک توسعه اسلامی بمنظور افزایش سرمایه گذاری در امر صادرات، تضمین سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی کشورهای عضو، موسسات مکمل خوبی را تاسیس کرده است.

معاون مالی بانک توسعه اسلامی پیشرفت های بخش های تولیدی کشور را ستودنی دانست و افزود: یقین دارم شرکتهای تولیدی کشور پس از تلاش های گسترده جایگاه خود را در بازارهای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی باز خواهند کرد.

به گفته الحنای، صنعت ایران نیازمند توسعه و پیشرفت است تا بتواند در بازار های جهانی محصولات تولیدی خود را عرضه کند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز بعنوان یکی از اعضای فعال بانک توسعه اسلامی است، خاطرنشان کرد: بانک توسعه اسلامی در چارچوب های مقرر موظف است نسبت به ارایه دستاوردهای خود به شرکت های بزرگ صنعتی و تولیدی در ایران اقدام کند تا در آینده شاهد پیشرفت های صنعتی و خودرویی این کشور همانند کشورهای دیگر باشیم.