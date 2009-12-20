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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۹:۰۵

شاخصهای ثبت کتب علمی و دانشگاهی تعیین می‎شوند

شاخصهای ثبت کتب علمی و دانشگاهی تعیین می‎شوند

مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم گفت: شاخص های ثبت کتب علمی بر اساس استانداردهای خاصی در دست تهیه است.

فیروز بختیاری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شکل و استانداردهای بایگانی، نمایه سازی و نگاهداری اطلاعات علم و فناوری باید مشخص شود به طور مثال در کتاب و مقالات باید استانداردهایی مشخص شود که در همه جا این موارد رعایت شود.

وی افزود: با توجه به این موضوع وزارت علوم استاندارد ثبت و ضبط مقالات علمی و پایان نامه ها را نهایی و ابلاغ کرده است. پیش از آن هر دانشگاهی به روش خود این موارد را ثبت می کرد و در حال حاضر ثبت پایان نامه ها و مقالات علمی به صورت یکنواخت و براساس چارچوب خاصی صورت می گیرد.

مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه تعیین ضوابط ثبت کتب علمی نیز در دستور کار است، گفت: بسیاری از کتب علمی و دانشگاهی منتشر می شوند اما استاندارد نیستند از این رو شاخص های ثبت کتب علمی بر اساس استانداردهای خاصی در دست تهیه است.

کد مطلب 1003445

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