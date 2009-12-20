سد گلابر تا سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر فهیمی با بیان اینکه این سد با اهداف تامین آب کشاورزی، صنایع و خدمات، افزایش تولیدات محصولات کشاورزی، صنایع جانبی و ایجاد شغل احداث شده است، افزود: سد گلابر بزرگترین سد شهرستان ایجرود و استان زنجان است و از نظر اقتصادی و کشاورزی، اهمیت زیادی برای این منطقه دارد.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این سد هشت هزار هکتار اراضی دیم شهرستان ایجرود به آبی تبدیل می شود و علاوه بر آن، آب صنایع از جمله پتروشیمی نیز تامین می شود.

فهیمی افزود: با توجه به کاهش بارندگی ها و نزولات آسمانی و خشکسالی سالهای اخیر این شرکت با تلاش فراوان توانست عملیات اجرایی ساختمان سد را به پایان برساند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: این سد از نوع خاکی و با هسته رسی با حجم مخزن 116 میلیون متر مکعب و ارتفاع از پی 82 متر است که با بهره برداری از این سد، سالانه 46 میلیون متر مکعب آب برای اراضی کشاورزی و صنایع شهرستان توسط این سد تنظیم می شود.

فهیمی افزود: تاکنون برای این سد اعتباری بالغ بر 634 میلیارد ریال هزینه شده و اعتبار سال جاری سد و شبکه های آبیاری زهکشی 270 میلیارد ریال است.

وی گفت: پیشرفت فیزیکی شبکه های آبیاری و زهکشی سد 66.14 است و تلاش می شود شبکه های اصلی سد گلابر تا پایان سال آینده در صورت تامین اعتبار مورد نیاز عملیات اجرای آن را به پایان برسانیم.