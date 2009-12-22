دکتر محمد هادی ناصح در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزایش تختهای بخشICU بدون برنامه ریزی را از دلایل عدم انسجام در این بخش بیان کرد و اظهار داشت: برای رفع این مشکل راه اندازی بخش جدید ICU از برنامه های این بیمارستان است که بزودی محقق می شود.

وی از آغاز عملیات اجرایی احداث بخش جراحی چشم در بیمارستان شهید مدنی خبرداد و افزود: این اقدام به منظور کاهش نوبت انتظار بیماران نیازمند به جراحی چشم و جلوگیری از تداخل انجام عمل های پزشکی مختلف صورت گرفته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: طبق پیش بینیهای صورت گرفته این بخش تا پنج ماه آینده به بهره برداری می رسد.

وی توسعه و گسترش بخش ICU را ضروری ذکر و عنوان کرد: این بخش پس از تکمیل و راه اندازی ساختمان جدید به این مکان منتقل می شود.

این مسئول خرید دستگاه سی تی اسکن جدید با قابلیتهای پیشرفته را از اقدامات مهم بیمارستان شهید مدنی عنوان کرد و متذکر شد: هزینه خرید و راه اندازی این دستگاه از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی ایران تامین شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کرج افزود: نوسازی دیگر دستگاه های پزشکی بیمارستان شهید مدنی از جمله دستگاه سونوگرافی، تصویربرداری و بازسازی بخش رادیولوژی از دیگر اقدامات انجام شده در این بیمارستان است.

