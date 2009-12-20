به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی نژاد نوری شنبه شب در حاشیه سومین نمایشگاه پژوهش خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: دولت در سرمایه گذاری های پژوهشی حامی بخش خصوصی است و خوشبختانه بخش خصوصی کم کم به میدان حمایت از نخبگان وارد شده و نخبگان می توانند روی این بخش به عنوان سرمایه گذار طرحهای جدیدشان حساب کنند.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نخبگان ما نباید به دنبال کسی باشند که روی پژوهش و اختراعشان سرمایه گذاری کند بلکه باید به دنبال این باشند که افرادی را برای خرید پروژه ها و طرح های خود پیدا کنند.

وی افزود: گله نخبگان و جوانان برای اقتصادی کردن و عملیاتی کردن تولید کارهای جدیدشان بجاست اما باید در مدیریت جذب نخبگان بیشتر تلاش کرد.

نژاد نوری ادامه داد: جذب نخبگان و اتصال ایده پردازان به بخش های تولید کننده و خصوصی از مهمترین فعالیتها در زمینه رشد و توسعه کاربردی کردن پژوهش در کشور است.

وی افزود: برای جلوگیری از فرار مغزها راه حل های زیادی وجود دارد که از آن جمله وارد شدن بخش خصوصی به عرصه علم و فناوری و حمایت مالی از طریق آنهاست.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: با فعال شدن بخش خصوصی و برقراری ارتباط این بخش با پژوهشگران و نخبگان می توان کمک های فنی - مهندسی و عملیاتی پژوهشگران را به صورت مناسب پوشش داد.