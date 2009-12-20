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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۴

دولت در سرمایه گذاری های پژوهشی حامی بخش خصوصی است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دولت در سرمایه گذاریهای پژوهشی حامی بخش خصوصی است و خوشبختانه بخش خصوصی در جمایت از نخبگان فعال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی نژاد نوری شنبه شب در حاشیه سومین نمایشگاه پژوهش خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: دولت در سرمایه گذاری های پژوهشی حامی بخش خصوصی است و خوشبختانه بخش خصوصی کم کم به میدان حمایت از نخبگان وارد شده و نخبگان می توانند روی این بخش به عنوان سرمایه گذار طرحهای جدیدشان حساب کنند.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نخبگان ما نباید به دنبال کسی باشند که روی پژوهش و اختراعشان سرمایه گذاری کند بلکه باید به دنبال این باشند که افرادی را برای خرید پروژه ها و طرح های خود پیدا کنند.

وی افزود: گله نخبگان و جوانان برای اقتصادی کردن و عملیاتی کردن تولید کارهای جدیدشان بجاست اما باید در مدیریت جذب نخبگان بیشتر تلاش کرد.

نژاد نوری ادامه داد: جذب نخبگان و اتصال ایده پردازان به بخش های تولید کننده و خصوصی از مهمترین فعالیتها در زمینه رشد و توسعه کاربردی کردن پژوهش در کشور است.

وی افزود: برای جلوگیری از فرار مغزها راه حل های زیادی وجود دارد که از آن جمله وارد شدن بخش خصوصی به عرصه علم و فناوری و حمایت مالی از طریق آنهاست.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: با فعال شدن بخش خصوصی و برقراری ارتباط این بخش با پژوهشگران و نخبگان می توان کمک های فنی - مهندسی و عملیاتی پژوهشگران را به صورت مناسب پوشش داد.

کد مطلب 1003453

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