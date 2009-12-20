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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۲

هفته پانزدهم لالیگا/

رئال مادرید با 6 گل زاراگوزا را درهم کوبید

رئال مادرید با 6 گل زاراگوزا را درهم کوبید

تیم فوتبال رئال مادرید با پیروزی پرگل مقابل رئال زاراگوزا به دو امتیازی بارسلونا در صدر جدول رده بندی رقابت‌های لالیگا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در هفته پانزدهم رقابت‌های لالیگا با نتیجه 6 بر صفر در ورزشگاه "سانتیاگوبرنابئو" مقابل رئال زاراگوزا به پیروزی رسید. هیگواین (3 و 34)، رافائل فن درفارت (26 و 29)، کریستیانو رونالدو (50) و کریم بنزما (71) گل‌های رئال مادرید را در این دیدار به ثمر رساندند.

اوساسونا در حالی که دو بازیکن ایرانی خود به نام‌های جواد نکونام و مسعود شجاعی را در ترکیب اصلی داشت با دو گل در زمین اتلتیک بیلبائو شکست خورد. برای بیلبائو در این بازی خاویر یسته (یک) و فرناندو لورنته (12) گلزنی کردند.

سویا هم با نتیجه 2 بر یک در زمین خود به ختافه باخت. آلوارو نگردو (51) برای سویا گل زد و هر دو گل ختافه را روبرتو سولدادو در دقایق 12 و 33 به ثمر رساند.

این رقابت‌ها امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* اسپانیول - آلمریا
* مالاگا - مایورکا
* وایادولید - اسپورتینگ گیخون
* ویارئال - راسینگ سانتاندر
* تنه ریف - آتلتیکومادرید
* دپورتیوو لاکرونا - والنسیا

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 39 امتیاز
2- رئال مادرید 37 امتیاز
3- سویا 30 امتیاز
4- والنسیا 28 امتیاز (یک بازی کمتر)
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18- رئال زاراگوزا 12 امتیاز
19- مالاگا 9 امتیاز (یک بازی کمتر)
20- دپورتیوو لاکرونا 7 امتیاز

کد مطلب 1003455

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