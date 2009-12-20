رئال مادرید با 6 گل زاراگوزا را درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در هفته پانزدهم رقابت‌های لالیگا با نتیجه 6 بر صفر در ورزشگاه "سانتیاگوبرنابئو" مقابل رئال زاراگوزا به پیروزی رسید. هیگواین (3 و 34)، رافائل فن درفارت (26 و 29)، کریستیانو رونالدو (50) و کریم بنزما (71) گل‌های رئال مادرید را در این دیدار به ثمر رساندند.

اوساسونا در حالی که دو بازیکن ایرانی خود به نام‌های جواد نکونام و مسعود شجاعی را در ترکیب اصلی داشت با دو گل در زمین اتلتیک بیلبائو شکست خورد. برای بیلبائو در این بازی خاویر یسته (یک) و فرناندو لورنته (12) گلزنی کردند.

سویا هم با نتیجه 2 بر یک در زمین خود به ختافه باخت. آلوارو نگردو (51) برای سویا گل زد و هر دو گل ختافه را روبرتو سولدادو در دقایق 12 و 33 به ثمر رساند.

این رقابت‌ها امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* اسپانیول - آلمریا

* مالاگا - مایورکا

* وایادولید - اسپورتینگ گیخون

* ویارئال - راسینگ سانتاندر

* تنه ریف - آتلتیکومادرید

* دپورتیوو لاکرونا - والنسیا

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 39 امتیاز

2- رئال مادرید 37 امتیاز

3- سویا 30 امتیاز

4- والنسیا 28 امتیاز (یک بازی کمتر)

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18- رئال زاراگوزا 12 امتیاز

19- مالاگا 9 امتیاز (یک بازی کمتر)

20- دپورتیوو لاکرونا 7 امتیاز