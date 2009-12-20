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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۹:۴۰

نگاهداری به مهر خبر داد:

اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد رو به اتمام است/ بررسی موارد حقوقی

اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد رو به اتمام است/ بررسی موارد حقوقی

معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی از بررسی آخرین موارد مربوط به اساسنامه دانشگاه آزاد در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک تا سه ماده دیگر از اساسنامه دانشگاه آزاد که بحث های انتهایی است باقی مانده که سه شنبه این هفته در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و در مورد آن بحث و بررسی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: بحث اساسنامه دانشگاه آزاد رو به اتمام است و موادی که از اساسنامه باقی مانده بیشتر حقوقی و قانونی است.

محمدرضا مخبر دزفولی - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این درباره آخرین مصوبه شورا درباره ریاست دانشگاه آزاد گفته بود: با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به پیشنهاد هیئت امنا و تایید شورا و با حکم رئیس هیئت امنا برای مدت 4 سال انتخاب می شود که انتخاب مجدد نیز بلامانع است.

کد مطلب 1003456

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