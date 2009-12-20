اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد رو به اتمام است/ بررسی موارد حقوقی

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک تا سه ماده دیگر از اساسنامه دانشگاه آزاد که بحث های انتهایی است باقی مانده که سه شنبه این هفته در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و در مورد آن بحث و بررسی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: بحث اساسنامه دانشگاه آزاد رو به اتمام است و موادی که از اساسنامه باقی مانده بیشتر حقوقی و قانونی است.

محمدرضا مخبر دزفولی - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این درباره آخرین مصوبه شورا درباره ریاست دانشگاه آزاد گفته بود: با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به پیشنهاد هیئت امنا و تایید شورا و با حکم رئیس هیئت امنا برای مدت 4 سال انتخاب می شود که انتخاب مجدد نیز بلامانع است.