اهالی قلم از تعجیل در قضاوت پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پرویز در افتتاح چهارمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان در مصلی وحدت گرگان با بیان این مطلب گفت: تخفیفات ارائه شده در نمایشگاهها می تواند کمک و مشوقی برای تهیه کتاب علاقمندان به کتاب باشد.

وی با بیان اینکه تعداد عناوین و میزان کتابهای چاپ شده در ماههای گذشته به مدت مشابه سال قبل برابر است افزود: این موضوع نشان می دهد که التهابات تأثیری در کار اندیشمندان نداشته و به کار خود مشغول بودند.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد با اشاره به هتک و حرمت به تمثال امام خمینی(ره) گفت: کسانی که موجب پاره شدن و اهانت به تصویر امام راحل شدند با عملکرد خودشان کاری کردند که برخی ها چنین عملی را نشان دهند.

پرویز در ادامه تصریح کرد: اگر امروز خوابگاههای دانشجویی یا مدارس فاقد کتابخانه هستند ضعف بزرگی است که باید برطرف شود.

وی در پایان عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه در سه دوره گذشته در شهر گرگان با استقبال خوبی صورت گرفت و امیدواریم که این نمایشگاه با استقبال گسترده مردم این استان روبرو شود.

در ادامه دکتر منتظری گفت: در فرهنگ اسلامی میراث مکتوب از جایگاه ممتازی برخوردار است و به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران مسلمان در پایه گذاری فرهنگ مکتوب وضعیت نشر در جهان سهم به سزایی داشته اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان افزود: برپایی این نمایشگاه حسن آغازی برای ارتقاء علمی، فرهنگی و هنری استان است.

وی گلستان را همچون ایرانی کوچک خواند و افزود: به دلیل کسب رتبه پنجم استان در مراجعه افراد به کتابخانه ها در سطح کشور، سرانه فضای فرهنگی استان تا وضع مطلوب فاصله زیادی دارد.

منتظری ارتقاء طراز دانایی و معرفت اقشار مختلف، دسترسی آسان به کتب و منابع مورد نیاز، پاسخگویی به نیازهای محققان و پژوهشگران، آشنایی جامعه با تازه های نشر، ترویج فرهنگ مطالعه و انس با کتاب، تحول فکری و فرهنگی در سطح استانی و قلمرو کشوری را از اهداف برگزاری نمایشگاه عنوان کرد.

وی با اشاره به استقبال کم نظیر مردم در سومین نمایشگاه سراسری کتاب استان افزود: در سال گذشته بیش از 300 میلیون تومان کتاب به فروش رسیده که این مبلغ نشان از شوق و فرهنگ بالای مطالعه در استان است.

چهارمین نمایشگاه سراسری بزرگ کتاب گلستان با حضور 300 ناشر 24 آذرماه به مدت هفت روز همه روزه در دو نوبت صبح و بعد ازظهر در مصلای وحدت گرگان برای بازدید علاقمندان دایر است.





