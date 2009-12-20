آغاز تعطیلی موسسات پولی فاقد مجوز از سه شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه ای که تا دو روز دیگر اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی نکنند، از روز سه شنبه هفته جاری (اول دی ماه امسال) بر اساس مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی، احتمالا تعطیل خواهند شد.

براساس ماده 18 بسته سیاستی- نظارتی سال 88 بانک مرکزی، تمامی موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی موظف هستند تا "پایان آذر ماه سال" جاری مجوزهای لازم برای فعالیت را از بانک مرکزی دریافت نمایند.

براساس این ماده موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه بدون مجوز موظف هستند فعالیتهای مالی و بانکی خود را با دستور العملها و مقررات اعلام شده از سوی این بانک هماهنگ سازند، در غیر این صورت از تاریخ فوق از فعالیت غیر قانونی آنها جلوگیری خواهد شد.

هم اکنون 6 هزار صندوق بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند که 60 درصد آنها در استان اصفهان قرار دارند، البته بانک مرکزی بخشی از آنها را ساماندهی کرده است.

بانک مرکزی اعلام کرده است: بانک مرکزی طی چند هفته اخیر با توجه به نزدیک شدن به پایان فرصت اعلام شده به موسسات پولی، مالی، اعتباری و صندوقهای بدون مجوز از این بانک برای اخذ مجوز و ساماندهی آنها ( تا پایان آذرماه)، ساماندهی این موسسات و صندوقهای بدون مجوز و ... تشدید کرده است.

در پی تقاضای سازمان اقتصاد اسلامی برای ساماندهی 1200 صندوق زیرمجموعه این سازمان به بانک مرکزی، این کار انجام شد و بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی توافقنامه ای را منعقد کردند که طی آن این سازمان می تواند صندوقها را تحت پوشش داشته باشد، همچنین مجوز لازم برای ادامه فعالیت صندوقها توسط بانک مرکزی صادر شده است.

در بسیاری از موارد نیز که بانک مرکزی برای فعالیت اینگونه موسسات و صندوقها موافقتنامه های اصولی را صادر کرده بود، طی مراحل نهایی برای اخذ مجوز هستند.

بانک مرکزی آخرین اولتیماتوم را نیز به صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز فعالیت این بانک را صادر کرده است به نحویکه در صورت عدم مراجعه این موسسات و صندوقها به بانک مرکزی جهت دریافت مجوز، مدتی پس از مهلت اعلام شده، ( پایان آذرماه سال جاری)، بانک مرکزی مجبور به بستن این موسسات خواهد شد.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته است: در صورت عدم مراجعه این موسسات و صندوقها به بانک مرکزی جهت دریافت مجوز، مدتی پس از مهلت اعلام شده توسط بانک مرکزی، به ناچار مجبور به بستن این موسسات خواهیم شد.

این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی، موسسات اعتباری و صندوقهای بدون مجوز برای دریافت مجوز استقبال کرده اند و تقاضاهایی را نیز مرتب به بانک مرکزی ارائه می دهند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین کمتر از یک ماه پیش نیز اعلام کرد: در حالی حدود یک ماه از مهلت دریافت مجوز برای موسسات مالی و اعتباری از بانک مرکزی باقی مانده است که کمتر از 100 موسسه مالی و اعتباری هنوز مجوز بانک مرکزی را کسب نکرده اند.

بهمنی افزود: تنها چهار تا پنج درصد از موسسات مالی و اعتباری تا کنون ساماندهی نشده اند که بیشتر آنها تا کنون به بانک مرکزی مراجعه کرده و تعداد زیادی از آنها توانستند مجوز را دریافت کنند، ضمن اینکه برخی نیز موافقت اصولی را اخذ کرده اند.

وی با بیان اینکه در همین راستا، سازمان اقتصاد اسلامی با 1200 صندوق نیز توانست مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کند، اظهار امیدورای کرد که تعداد باقیمانده موسسات مالی و اعتباری در مدت زمان باقی مانده برای دریافت مجوز اقدام کنند، در غیر این صوت بانک مرکزی به نحو دیگری با آنها برخورد خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در 8 ماه گذشته لزوم دریافت مجوز فعالیت به موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را اعلام کرده بود و صندوقهای قرض الحسنه نباید به صورت دوره ای برای پرداخت سود اقدام کنند و اگر این صندوق ها مسئولیتی را قبول می کنند باید تعهدات ناشی از ان را بپذیرند.

بهمنی بدون اعلام مجازاتها برای موسساتی که تا پایان ماه جاری موفق به کسب مجوز نشوند، اظهار داشت: موارد مجازات با پایان مهلت اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای حمایت از تعاونی های اعتبار اقدام به ارائه مجوز به آنها می کند، گفت: این امر برای حمایت بیشتر برای بخش تعاون انجام می شود.

همچنین شرایطی نیز از سوی بانک مرکزی برای تسریع در روند اعطای مجوز همچون درخواست ادغام وغیره نیز مطرح شده است. بانک مرکزی اعلام کرده است: تا پایان آذرماه هیج موسسه پولی، مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی در کشور نباید وجود داشته باشد.

همچنین اخیرا بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی توافق حاصله بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون و در جهت اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و حمایت از توسعه بخش تعاون و ساماندهی بازار پول کشور، مقرر شد شرکتهای تعاونی کارگری، صنفی و گروه های شغلی برای بهره مندی از فرصت اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی،حداکثر تا پایان ماه جاری به ادارات کل تعاون استان ها مراجعه و فرم های مربوطه را تکمیل کنند.

اولویت صدور مجوز بر اساس زمان مراجعه تعاونی های مزبور و تکمیل فرمهای مربوطه خواهد بود.