تولید لوبیا با درصد پروتئین بالا در کشور/ معرفی ارقام جدید باقالا

رامین حاجیان فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه حبوبات آبی با هدف معرفی ارقام جدید با ویژگیهای بهینه شده در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا موفق به معرفی رقم های جدیدی از لوبیای قرمز و سفید شدیم به طوری که اخیرا دو رقم جدید لوبیا سفید تحت عنوان "پاک" و " شکوفا" معرفی شده است. این ارقام محدود به یک منطقه نمی شوند و می توان آن را در مناطق سردسیر مانند زنجان، بروجرد، خمین و ... کشت کرد زیرا دارای سطح عملکرد قابل توجهی هستند.

حاجیان فر به ویژگیهای دیگر ارقام "پاک" و "شکوفا" اشاره کرد و اظهار داشت: این ارقام دارای مقاومت خوبی در مقابل ویروس DCMV و CMV هستند ضمن آنکه رقم "شکوفا" درصد پروتئین بسیار بالایی دارد.

وی به بیان برنامه های آتی این موسسه پرداخت و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ارقام امید بخش لوبیای سفید و "چیتی" در حال کشت است و در آینده نزدیک ارقام جدیدی از این نوع لوبیا معرفی خواهد شد.

حاجیان فر از معرفی ارقام جدید باقالا در کشور در آینده خبر داد و یادآور شد: با تحقیقاتی که در حال انجام است امیدواریم ارقام جدید باقلا به زودی معرفی شوند.