خط دوم پل میانگذر دریاچه ارومیه تاپایان امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از این طرح در نشست خبری افزود: خط دوم این پروژه در حال حاضر 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی و رفع موانع موجود تا دهه فجر و نهایتا پایان سال جاری آماده بهره برداری می شود.

وی چهار بانده کردن این مسیر، ساخت سه دستگاه پل روگذر، ریل گذاری در کناره مسیر اصلی و نصب پلهای اتصال به پل میانگذر از جمله فعالیتهایی عنوان کرد که بخشی از آن صورت گرفته و بخشهای دیگر نیز در حال اجراست.

جلال زاده احداث پلهای روگذر برای کاهش تصادفات در تقاطعهای آزادراه با مسیرهای فرعی را ضروری دانست و ادامه داد: این امر برای مدیریت استان حائز اهمیت بسیاری است که امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده و همکاری مسئولان سرمایه گذار و پیمانکار، عملیات احداث این پلها به زودی آغاز شود.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: متاسفانه به علت مشکلات قرارداد میان پیمانکار چهار روگذر پیش بینی شده با کندی روند اجرا روبرو هستند که امیدواریم تا 20 روز آینده این مشکلات با رایزنی مسئولان استانی و کشوری هرچه سریعتر برطرف شود.

وی گفت: با افتتاح خط دوم پل میانگذر دریاچه ارومیه امکان تردد وسایط نقیله عمومی باربری، کامیون و وسایط نقلیه سنگین فراهم می شود.

جلال زاده با بیان اینکه هیچگونه مشکل اعتباری برای ادامه روند اجرای این طرح وجود ندارد، بیان داشت: تاکنون 120 میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است.

وی همچنین راه اندازی خط راه آهن از مسیر پل میانگذر را اولویت دوم مدیریت استان برای ایجاد خط ریلی در مرکز استان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر اولویت اول، مسیر مراغه - ارومیه است که با تکمیل آن، شرایط این مسیر را نیز پیگیری خواهیم کرد.

استاندار آذربایجان غربی شب گذشته به همراه معاون امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و ترابری استان، نماینده شرکت صدرا و جمعی از مسئولان استانی از روند اجرای طرح میانگذر دریاچه ارومیه بازدید کرد.

وحید جلال زاده در این بازدید با تاکید بر رفع مشکلات روشنایی مسیر و توجه به زیباسازی مسیر گفت: تمام مدیران و مسئولان ذیربط باید با تمام توان در این راه تلاش کنند تا بتوانیم در سریعترین زمان ممکن خط دوم، پلهای اتصال پل اصلی به جاده و مسیر میانگذر تا ورودی شهر ارومیه را به اتمام برسانند.

پل میانگذر شهید کلانتری ارومیه یکی از مهمترین پروژه های استانی است که مسیر اول آن سال گذشته با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.