مهندسی ارزش نقش بسزایی در اجرای موفقیت آمیز پروژه ها دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی قاسمی صبح یکشنبه در سمینار تخصصی مهندسی ارزش افزود: مهندسی ارزش تلاشی است سازمان یافته که تمام فعالیتهای یک طرح از زمان شکل گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازه گیری و بهره برداری با هدف بررسی و تحلیل، انجام می شود.

معاون کنترل پروژه سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی گفت: مهندسی ارزش بعنوان یکی از کارآمدترین و مهمترین روشهای اقتصادی در عرصه فعالیت های مختلف، فارغ از ماهیت و ویژگی های آن فعالیتها، شناخته شده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن، انگلستان و ایالات متحده، آنچنان مهندسی ارزش را با روند و چرخه تولیدی و صنعتی خود پیوند داده اند که به جزء جدایی ناپذیر صنعت این کشورها تبدیل شده است.

وی گفت: با آغاز هزاره جدید و طرح جهانی شدن جوامع تمامی حرکتهای صنعتی و اجرایی پروژه ها صنعتی و علمی کشورهای توسعه یافته، بدون حضور و استفاده علم مهندسی ارزش غیرممکن شده است زیرا یکی از اصول مهم و اساسی جهانی شدن، دستاورد مهندسی ارزش یعنی ارتقای ارزش و کیفیت و کاهش هزینه ها است.

این کارشناس معماری در ادامه گفت: در کشورهای توسعه یافته قدمت این روش مدیریتی، به جنگ جهانی دوم می رسد و از آن زمان این کشورها مهندسی ارزش را برای شفاف سازی و تقلیل هزینه ها و حفظ کیفیت پروژه ها انجام می دهند.

وی در خصوص ضرورت اجرای این طرح در ایران گفت: ارائه این بحث در ایران نسبتاً تازه و جدید است و در کشور ما با توجه به اینکه کشوری در حال توسعه است نیاز به اجرای چنین روشی برای تسهیل و تعجیل در اجرای پروژه های عظیم ملی که گاه مدتها به طول می انجامد و بعضاً به رکورد و بن بست کشیده می شوند بسیار و ملموس و عینی است.

قاسمی در ادامه به بحث روش مدیریتی ارزش حاصله در کنار مهندسی ارزش اشاره کرد و گفت: روش مدیریتی ارزش حاصله نیز تکنیک جدید و کاربردی است که در کنار مهندسی ارزش ارائه شده است.

وی افزود: مدیریت ارزش حاصله در مرحله آغازین طرح کاربردی ندارد اما در مرحله طرح ریزی می تواند کاربردهای زیادی داشته باشد.

قاسمی خاطرنشان کرد: همچنین روش مدیریت ارزش حاصله در کارگاه های مهندسی ارزش می تواند به بهبود اجرای پروژه و پیش بینی بهتر در مورد احتمالات بوجود آمده در پروژه بیانجامد.