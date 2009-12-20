انتصاب فرمانده جدید عملیات بغداد/ تاکید مولن بر اجرای توافقنامه امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، از این پس سرلشگر "احمد هاشم عوده" فرماندهی عملیات بغداد را در پی نا امنی های اخیر این شهر که به کشته و زخمی شدن هزاران نفر منجر شد، بر عهده می گیرد.

فرماندهی عملیات بغداد روز گذشته در یک مراسم رسمی با حضور "عبدالقادر العبیدی" وزیر دفاع از "عبود قنبر هاشم" (فرمانده پیشین عملیات بغداد) به سرلشگر احمد هاشم عوده واگذار شد.

منابع آگاه عراقی اعلام می کنند که این تصمیم به طور مستقیم از سوی "نوری المالکی" نخست وزیر عراق گرفته شده است. هاشم عوده پیش از این معاونت ستاد مشترک ارتش عراق را بر عهده داشته است.

انفجارهای زنجیره ای سه شنبه خونین تاثیر بسیاری که در 8 دسامبر (17 آذر) رخ داد، تاثیر بسزایی بر این تصمیم مالکی و برکناری عبود قنبر (فرمانده پیشین عملیات بغداد) داشته است.

مایک مولن: از روابط تهران بغداد حمایت می کنیم

فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا با تاکید بر پایبندی واشنگتن به شکل گیری نظامی دموکراتیک در عراق، اظهار داشت: ما به مفاد توافقنامه امنیتی با بغداد و عقب نشینی از عراق پایبند هستیم.

مایک مولن در ادامه با اشاره به تعداد کنونی نظامیان آمریکایی در عراق اظهار داشت: نظامیان ما در حال حاضر 112 هزار نفر هستند که بر اساس توافقنامه امنیتی با عقب نشینی تدریجی از عراق تعدادشان در ماه آگوست 2010 (مرداد 1389) به 50 هزار نفر کاهش می یابد.

وی با اشاره به انفجارهای خونین بغداد، اظهار داشت: هدف از این حملات تضعیف دولت با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی است.

فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا در ادامه با اشاره به تلاش عراق در زمینه برقراری روابط نزدیک و دوستانه با ایران، اظهار داشت: واشنگتن از روابط تهران و بغداد پشتیبانی می کند.