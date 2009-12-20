حسین رضازاده سرپرست فدراسیون وزنه برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو طی حکمی حسین رضازاده را به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه برداری منصوب کرد.

در حکم سعیدلو برای حسین رضازاده آمده است: با توجه به سابقه پهلوانی، قهرمانی و درخشش کم نظیر جنابعالی در عرصه‌های جهانی و المپیک و تخصص و انگیزه بالایی که برای توسعه رشته پرطرفدار وزنه برداری دارید، به استناد اختیارات ذیل ماده 10 اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی جنابعالی را به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه برداری منصوب می‌نمایم.

در ادامه این حکم آمده است: لازم است با هماهنگی، مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای ضمن انجام امور محوله حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به فراهم نمودن مقدمات و برگزاری انتخابات فدراسیون اقدام فرمایید.

در پایان حکم صادره آمده است: امید است با اتکال بر خداوند متعال در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و پیروز باشید.

رضازاده در حالی به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه برداری انتخاب شد که روز چهارشنبه هفته گذشته با نظر کمیته فنی این فدراسیون به دلیل عملکرد ضعیف در رقابت‌های جام جهانی از مدیریت تیم‌های ملی وزنه برداری محروم شده بود.