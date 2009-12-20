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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

دیدار فیورنتینا - میلان به دلیل شرایط نامساعد جوی به تعویق افتاد

دیدار فیورنتینا - میلان به دلیل شرایط نامساعد جوی به تعویق افتاد

دیدار تیم‌های فیورنتینا و میلان به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه که قرار بود در چارچوب هفته شانزدهم رقابت‌های سری آ برگزار شود به دلیل بارش برف شدید در شهر فلورانس و شرایط نامساعد زمین چمن ورزشگاه "آرتیمو فرانکی" لغو شد.

دیدار تیم‌های بولونیا و آتالانتا هم پیش از این دیدار به همین دلیل به تعویق افتاده بود. این دیدار امروز یکشنبه انجام می شود.

برنامه هفته شانزدهم رقابت‌ها که امروز برگزار می شود به این شرح است:
* جنوآ - باری
* یوونتوس - کاتانیا
* لیورنو - سامپدوریا
* ناپولی - کیه وو
* پالرمو - سیه نا
* رم - پارما
* اودینزه - کالیاری
* اینتر - لاتزیو

جدول رده بندی:
1- اینتر 36 امتیاز
2- میلان 31 امتیاز
3- یوونتوس 30 امتیاز
4- پارما 28 امتیاز
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18- آتالانتا 13 امتیاز 
19-  سیه نا 12امتیاز
20- کاتانیا 9 امتیاز

کد مطلب 1003480

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