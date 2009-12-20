اتابک نادری درباره وضعیت تصویب روز ملی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: در حال پیگیری بحث انتخاب 18 مهرماه به عنوان روز ملی تئاتر هستیم. وزیر ارشاد دستور کار را به شورای فرهنگ عمومی داده و شورا اعلام کرد خردادماه تاریخ بسته شدن تقویم هر سال است. از این رو تقویم سال 89 بسته شده و با جمع‌آوری مصوبات روز ملی تئاتر در تقویم سال 1390 درج خواهد شد.

وی در ادامه افزود: البته بحث تصویب روز ملی تئاتر برای ما خیلی مهمتر از ثبت این روز در تقویم رسمی کشور است. جلسات شورای فرهنگ عمومی هر دو ماه یکبار برگزار می‌شود که در جلسه آینده با حضور نماینده‌ای از خانواده تئاتر این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در صورت تأیید به شورای عالی انقلاب فرهنگی برود.

مدیر تماشاخانه سنگلج درباره وضعیت نوسازی تأسیسات و تجهیزات این سالن خاطرنشان کرد: نوسازی و تعویض تأسیسات و تجهیزات تماشاخانه سنگلج به دلیل تغییراتی که در وزارتخانه ارشاد روی داد به تعویق افتاد. قرار است تا 10 روز آینده بودجه این امر تخصیص پیدا کند و نوسازی تأسیسات و تجهیزات تماشاخانه سنگلج نیز انجام شود.