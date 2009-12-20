کیفیت برگزاری جشنواره موسیقی فجر مناسب نیست

احمد رضاخواه ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهرگفت : سال گذشته در بخش رقابتی جشنواره حضور داشتیم که متاسفانه از کیفیت برگزاری این رویداد راضی نبودیم چرا که بخش مهمی از اجرای موسیقی که به امکانات سالنها مربوط است بسیار ضعیف ارائه شد.

نماینده گروه موسیقی "سپهر" با اشاره به جشنواره امسال گفت : اساسا برای حضور در جشنواره موسیقی فجر باید انگیزه لازم برای ساخت ،آماده کردن قطعات جدید و تمرین گروه وجود داشته باشد که متاسفانه این انگیزه درشرایط فعلی وجود ندارد ضمن اینکه یکی دیگر از دلایل عدم حضور ما در بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر نداشتن قطعات جدید برای اجرا است.

این نوازنده سنتور در پایان با اشاره به اینکه سال گذشته کنسرت های متعددی با عنوان "سپهرخوانی " داشته اند گفت: "سپهرخوانی" ایده ای نو است که گروه ما برای نخستین بار آن را مطرح کرده است ، این نوع موسیقی از ویژگی ها موسیقی ردیف و تنوعی که در دستگاههای موسیقی ایران وجود دارد ساخته شده است و همچنین بخش هایی از این موسیقی استفاده ازضربی خوانی و تعزیه است که روی هم یک قطعه واحد با عنوان "سپهرخوانی " را ارائه داده است.