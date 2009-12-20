ویژه برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی در ایام محرم و صفر

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، برنامه ترکیبی نمایش از طواف تا طف به منظور آشنایی با هدف قیام امام حسین (ع) و بررسی تاریخی هجرت امام حسین (ع) از مدینه تا مکه و تا کربلا در 13 قسمت 30 دقیقه ای و در شبکه استانی سیمای خراسان رضوی تهیه شده است.

در هر برنامه در فضایی تاریخی با دکوری برگرفته از نمادها و فضاهای تاریخی که نمایانگر کاروانسرایی متروک در بین راه کربلا تا کوفه است، ماجرایی از هنر تاریخی امام عشق به شکل پلاتوهای روایی استخراج شده از کتاب فتح خون شهید آوینی روایت شده و در ادامه در فضایی تاریخی، نمایش های مرتبط با موضوع مطرح شده دیده خواهد شد.

در پایان توسط مداحان قدیمی مشهد در مدح شهدای کربلا مدیحه سرایی خواهد شد.

ویژه برنامه های رادیو تاجیکی

غمنامه (ویژه عاشورا، تاسوعا و شهادت امام زین العابدین «ع») هرکدام به مدت 20 دقیقه با هدف بازخوانی وقایع و اتفاقات روز عاشورا، تاسوعا و روز شهادت امام زین العابدین (ع) و زنده نگه داشتن ایام محرم و بیان هدف قیام امام حسین (ع) از رادیو تاجیکی اجرا می شود.

مستند شکوه جمعه

این مستند به حضور مردم در نمازجمعه در شهرستان های مختلف استان خراسان رضوی می پردازد.

عوامل برنامه با استقرار در شهرستان های مختلف استان در سه روز آخر هفته مستندی از عملکرد نماز جمعه با محوریت امام جمعه آن شهرستان به تصویر می کشند.

در این مستند علاوه بر فعالیت های امامان جمعه، تصاویری از مناظر و طبیعت و قابلیت های آن شهر هم به تصویر کشیده می شود. این مستند در همه شهرستان های خراسان رضوی در هر برنامه به مدت 30 دقیقه تولید می شود.

سایه سار ادب (ویژه محرم)

این برنامه به بررسی ادبیات عاشورایی وادبیات نمایشی عاشورا و آسیب شناسی اشعار عاشورا در 10 قسمت 30 دقیقه ای در شبکه استانی سیمای خراسان رضوی میپردازد.