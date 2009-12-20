یدالله کارگرپیشه که امسال تیمش را بدون اسانسر و با نام "ارومیه" در رقابت‏های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور شرکت داده است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیمداری در چنین شرایطی سخت و گاهی اوقات غیرممکن است اما خوب چاره‎ای غیر از این هم نداشتیم. چرا که اگر با مشکلات کنار نیامده و در رقابت‌ها شرکت نمی‎کردیم، امتیاز لیگ برتر را برای آذربایجان غربی از دست می‌دادیم.

وی ضمن بیان اینکه کم لطفی شرکت‎های اسپانسر و نداشتن حامی مالی مشکلات زیادی را برای این تیم ایجاد کرده است، تصریح کرد: متاسفانه زور و قدرت کمی داریم اما هرگز مقابل هیچ تیمی به راحتی تسلیم نشده و کوتاه هم نمی‌آییم. نباید چنین مشکلاتی باعث شود والیبال ارومیه عملکردی برخلاف شهرتش داشته باشد.

سرمربی تیم والیبال ارومیه با اشاره به پیروزی هفته گذشته این تیم مقابل سایپا ادامه داد: طبیعی است که وقتی تیم ما با همه کمبودهایی که دارد، تیمی مانند سایپا را که شاید بزرگترین مشکلش در حد کوچکترین مشکل ما هم نباشد، شکست می‎دهد کمتر کسی نتیجه ثبت شده را باور کند!

وی افزود: واقعیت این است که ما با "نام" بازی نمی‎کنیم و از "نام" هم هراسی نداریم. این درس بزرگی است که به خاطر مشکلات امسال، آن را به خود و بازیکنان آموزش داده‎ایم. به همین دلیل توانستیم ملی‌پوشان سایپا را تسلیم کنیم.

کارگرپیشه که اختلاف امتیاز تیمش نسبت به تیم صدرنشین تنها 2 امتیاز است، تاکید کرد: خوشحالم که تمام نتایج را بدون شانس به دست آورده‎ایم چون اصلا این فاکتور در والیبال نقشی ندارد. والیبال مانند فوتبال نیست که بتوان بعد از یک گل به لاک دفاعی فرو رفت. در والیبال باید حداقل 25 امتیاز به دست آورید تا صاحب گیم شوید و این باید حداقل سه بار تکرار شود تا برنده مسابقه معرفی شوید.

سرمربی تیم والیبال ارومیه ضمن بیان اینکه به جز دیدار با برق کرمان از عملکرد تیمم در سایر دیدارها رضایت کامل دارم، گفت: با تمام کاستی‎هایی که داریم در ادامه مسابقات هم پرتلاش خواهیم بود.