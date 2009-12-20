10 موسسه فناور در خراسان رضوی موفق به صادرات محصولات خود شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن علم الهدایی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تجاری سازی فناوری های تولید شده در پارکهای علم و فناوری و صادرات آنها به کشورهای جهان از اهمیت بالایی برای رشد صنعت در کشور و ایجاد ارزش افزوده برخوردار است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان گفت: در مراکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان حدود 120 موسسه فناور مستقر است که طی دو ماه گذشته بیش از 40 موسسه دوره رشد را به پایان رسانده و تا پایان سال جاری 16 موسسه با اتمام دوره رشد فارغ التحصیل می شوند.

وی با اشاره به استقرار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی در پارک علم و فناوری خراسان بیان کرد: وجود این پژوهشکده در فضای پارک نقطه قوتی بسیار مهم برای حمایت از موسسات فناور و تحقق اهداف مراکز رشد علم و فناوری محسوب می شود چراکه با فراهم آوردن تجهیزات مناسب و اعضای هیئت علمی همکاری های موثری با پارک علم و فناوری خراسان داشته است.



همچنین همزمان با هفته پژوهش و فناوری از فصل نامه پژوهش و فناوری پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی رونمایی شد.

این مجله با هدف انتشار نتایج تحقیقات پژوهشگران در قالب مقالات علمی و ارائه آن به تمامی دانشگاه ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با صنایع غذایی و کتابخانه های این مراکز انتشار یافته است.

این فصل نامه در چهار شماره در هر سال به چاپ می رسد که نخستین شماره آن مجله با دریافت مجوز چاپ از وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تیراژ هزار نسخه به چاپ رسیده است.