بازدید رئیس آکادمیک فوتبال ایران و داریوش ارجمند از زندان رجایی شهر کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در راستای برنامه های کاهش آسیب رفتارهای پرخطر و با هدف گسترش فعالیتهای ورزشی و ارتقا روحیه جوانمردی در بین مددجویان، "علیزاده" رئیس آکادمیک فوتبال ایران از این زندان بازدید کرد و با روند فعالیتهای اصلاحی و تربیتی صورت گرفته آشنا شد.

رئیس آکادمیک فوتبال ایران در بازدید از زندان رجایی شهر گفت: حضور در فضایی که نیازمند توجه خاص و مساعدتهای انسان دوستانه است، روح همنوع دوستی را بر می انگیزد و بی شک کاری که با نیت الهی و برای مردم انجام گیرد، عاقبت روشن و نتیجه دلنشین به همراه خواهد داشت.

وی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان و پرسنل زندان، آمادگی خود را برای کمک به مددجویان در زمینه گسترش فعالیتهای ورزشی اعلام کرد.

در این بازدید "علی حاجی کاظم" مدیر زندان رجایی شهر اظهار داشت: از آنجایی که دوری از ورزش یکی از عوامل انحرافات اجتماعی و رفتارهای بزهکارانه است، اداره فرهنگی زندان رجائی شهر سعی بر تعمیم و گسترش ورزش در جهت تقویت روحی و جسمی کارکنان و مددجویان دارد.

وی افزود: بر همین اساس با ایجاد میل و رغبت، فراهم کردن امکانات ورزشی، ارتقا سطح آگاهی و امکانات ورزشی مددجویان کوشش می کند از ورزش در زندان به عنوان راهکاری عملی در راستای برنامه های کاهش آسیب رفتارهای پرخطر و کمک به سلامتی جسمی و روانی مددجویان استفاده کند و افرادی را که در اثر جهالت فکری و عدم آموزشهای صحیح معنوی بزهکار شده اند، به سوی زندگی سالم و عاری از هرگونه ناهنجاری سوق دهد.

اعضای انجمن صنفی صنایع دستی کرج از زندان رجایی شهر بازدید کردند

اعضای انجمن صنفی صنایع دستی کرج ضمن بازدید از زندان رجایی شهر، آمادگی خود را برای همکاری با این مرکز اعلام کردند.

به منظور گسترش همکاری بین زندان و مراکز آموزش صنایع دستی، یعقوبی رئیس انجمن صنفی آموزشگاه آزاد صنایع دستی کرج و حومه به همراه اعضای این انجمن از کلاسهای صنایع دستی زندان رجایی شهر بازدید کرد.

در این بازدید، اعضای انجمن، با روند فعالیتهای صورت گرفته در بخش غنی سازی اوقات فراغت مددجویان، کاهش رفتارهای پرخطر زندان و نیز حرفه آموزی با هدف بازگشت سالم آنان به جامعه و ایجاد اشتغال مناسب برای آنان آشنا شدند.

داریوش ارجمند هنرمند سینما و تئاتر از زندان رجایی شهر بازدید کرد

داریوش ارجمند هنرمند توانای سینما و تئاتر کشورمان با بازدید از زندان رجایی شهر با روند فعالیتهای اصلاح و تربیتی و نیز برنامه های کاهش آسیب رفتارهای پر خطر آشنا شد.

در این بازدید، داریوش ارجمند هنرمند توانای سینما و تئاتر کشورمان گفت: در این زندان امکان تحصیل از نهضت سوادآموزی تا دانشگاه و اخذ مدرک دکترا وجود دارد.

همچنین علی حاجی کاظم، مدیر زندان رجایی شهر با اشاره به اجرای طرح کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در این زندان اعلام کرد: با این طرح که هدف از آن مقابله با رفتارهای پرخطر، برنامه ریزی و بهینه سازی اوقات سپری شده در زندان است، مددجویان طبق برنامه اعلام شده در کلاسهای مختلف عقیدتی، علمی و آموزشی شرکت می کنند و تا حد امکان، این اوقات به خواب و یا بطالت سپری نمی شود.

وی با تأکید بر این مسئله که اجرای سیاستهای اصلاحی و تربیتی باید مددجویان را در مسیر زندگی جدید و آبرومند قرار دهد، یادآور شد: اگر بخواهیم به یک اصلاح و تربیت صحیح دست بزنیم، باید شکل گیری و گسترش ایمان را در مرکز توجه خویش قرار داده و در انتقال باورهای دینی قدم بداریم و مهارتهای اساسی زندگی را به مددجویان منتقل کنیم.

این مسئول ادامه داد: بدون تردید ایجاد بستر و امکانات مناسب برای آموزشهای مذهبی، تقویت نظام آموزشی کلاسیک در سطوح مختلف، فنی و حرفه ای و تربیت بدنی را در بین مددجویان سهم قابل توجهی را در تربیت آنان به خود اختصاص داده است، کلاسهای مذهبی نه تنها به نحو چشمگیری تکرار جرایم را در بین زندانیان کاهش داده بلکه موجب ارتقا دانش عمومی و افزایش سطح معلومات دینی و مذهبی مددجویان شده است.

حاجی کاظم اذعان داشت: در این زندان، امکان تحصیل از نهضت سوادآموزی تا دانشگاه و اخذ مدرک دکترا وجود دارد، در حال حاضر با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور، 166 نفر مددجوی زن و مرد در مرکز بعثت 2 در رشته های مختلف مانند تعمیر و نگهداری خودرو، نرم افزار کامپیوتر، حسابداری، زیست شناسی، گرایش عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین الملل، مترجمی زبان انگلیسی، مدیریت بازرگانی، مهدسی فنآوری اطلاعات و... تحصیل می کنند.

مدیر زندان رجایی شهرعنوان کرد: از 29 نفر مددجو که در آزمون سال جاری دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت دانشپذیر شرکت کرده بودند، 10نفر در مقطع کارشناسی و یک نفر در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده اند همچنین توانمندسازی مددجویان از طریق توسعه فرهنگی در صدر اولویتهای برنامه زندان قرار دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: سوادآموزی برای مددجویان بی سواد زیر 60 سال، اجباری است و افراد واجد شرایط در دو مقطع مقدماتی و تکمیلی نهضت سوادآموزی، ثبت نام می شوند، غیر از برکاتی که نعمت سواد و یا ادامه تحصیل برای خود مددجو به دنبال دارد، آنان می توانند از مزایایی مانند مرخصی، رآی باز، پیشنهاد عفو و یا امتیازات دیگر برخوردار شوند.