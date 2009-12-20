تعداد بیمارستانهای شهرستان کرج جوابگوی نیازها نیست

صلاح الدین دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بر اساس بررسی های اولیه مشخص شده شهرستان کرج با توجه به نیازهای فعلی خود حداقل به دو بیمارستان جدید نیاز دارد تا بتواند از عهده تامین نیازهای خود برآید.

وی ادامه داد:‌ یکی از این بیمارستانها باید در جنوب آزاد راه کرج به تهران به منظور دسترسی آسان حادثه دیدگان احداث شود و یک بیمارستان آموزشی نیز به منظور ارتقای سطح علمی دانش آموختگان نیاز داریم.

این مسئول بیان کرد: احداث این دو بیمارستان در سفرهای ریاست جمهوری به تصویب رسیده و قرار است بیمارستان آموزشی در محل بیمارستان شهید باهنر و بیمارستان دیگر در منطقه فردیس احداث شوند.

دلشاد اظهار داشت: ‌بودجه احداث این بیمارستانها بر عهده وزارت مسکن و دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

وی خاطرنشان کرد: احداث به موقع این بیمارستانها بدون هماهنگی و پیگیری های بیشتر مسئولان ذیربط شهرستان عملی نخواهد بود.

این مسئول اضافه کرد: مجمع خیرین سلامت کرج به نوبه خود با جلب مشارکتهای خیرین تمام تلاشهای لازم را در این زمینه به کار گرفته است.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت کرج یادآور شد: در حال حاضر هر یک از بیمارستانهای این شهرستان دارای هیئت امنایی به منظور بررسی نیازهای درمانی و هماهنگی با مجمع خیرین به منظور رفع مشکلات است.