  1. استانها
  2. قم
۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۱

شب گذشته و در قم

آقای حسینعلی منتظری به دیار باقی شتافت

آقای حسینعلی منتظری به دیار باقی شتافت

قم – خبرگزاری مهر: آقای حسینعلی منتظری شب گذشته در قم دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آن مرحوم شب گذشته بر اثر بیماری و کهولت سن در منزل خود در قم به دیار باقی شتافت.

آیت الله یوسف صانعی و آیت الله ابراهیم امینی صبح امروز یکشنبه با حضور در دفتر وی در گذشت ایشان را به خانواده و بیت آن مرحوم تسلیت گفتند.

یکی از اعضای دفتر آقای منتظری نیز به خبرنگار مهر در قم گفت: زمان تشییع و دیگر برنامه‌های مربوط به فوت ایشان هنوز مشخص نشده است.

کد مطلب 1003502

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها