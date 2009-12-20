آقای حسینعلی منتظری به دیار باقی شتافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آن مرحوم شب گذشته بر اثر بیماری و کهولت سن در منزل خود در قم به دیار باقی شتافت.



آیت الله یوسف صانعی و آیت الله ابراهیم امینی صبح امروز یکشنبه با حضور در دفتر وی در گذشت ایشان را به خانواده و بیت آن مرحوم تسلیت گفتند.



یکی از اعضای دفتر آقای منتظری نیز به خبرنگار مهر در قم گفت: زمان تشییع و دیگر برنامه‌های مربوط به فوت ایشان هنوز مشخص نشده است.