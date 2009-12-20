آقای حسینعلی منتظری به دیار باقی شتافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آن مرحوم شب گذشته بر اثر بیماری و کهولت سن در منزل خود در قم به دیار باقی شتافت.
آیت الله یوسف صانعی و آیت الله ابراهیم امینی صبح امروز یکشنبه با حضور در دفتر وی در گذشت ایشان را به خانواده و بیت آن مرحوم تسلیت گفتند.
یکی از اعضای دفتر آقای منتظری نیز به خبرنگار مهر در قم گفت: زمان تشییع و دیگر برنامههای مربوط به فوت ایشان هنوز مشخص نشده است.
قم – خبرگزاری مهر: آقای حسینعلی منتظری شب گذشته در قم دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آن مرحوم شب گذشته بر اثر بیماری و کهولت سن در منزل خود در قم به دیار باقی شتافت.
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