به گزارش خبرنگار مهر، نشست اقتباس در نمایشنامههای عروسکی شنبه 28 آذرماه با حضور محمد چرمشیر و جواد ذوالفقاری در سالن کنفرانس تئاتر شهر برگزار شد. ذوالفقاری در این نشست اقتباس را خوانشی جدید از اثری مکتوب و موجود دانست و گفت: هر اثر هنری که تولید میشود نیاز شخصی است ولی هر چه این نیاز عمومیتر باشد ابعاد گستردهتر پیدا میکند. مهمترین مسئله برای اقتباس این است که تشخیص بدهیم نیاز عمومی چه هست تا کسی که اقتباس میکند از اثر اولیه فراتر رود.
در ادامه چرمشیر با اشاره به درک و یافتن ضرورت انجام هر کار از جمله اقتباس گفت: متأسفانه انگیزهها و ضروتهای موجود خوب نیستند که اگر خوب بودند ما در جایگاهی بهتر بودیم. ضرورتها تعریف نشدهاند و از این رو ما در تعاریف هم با اختلاف مواجهیم. اگر ضرورتها را پیدا کنیم در تعاریف هم دقیقتر خواهیم بود. گاهی اوقات تعاریف جلوتر از ضرورتها قرار میگیرند و بایدها و نبایدهایی را برای ما ایجاد میکنند.
این مدرس تئاتر افزود: این باید و نباید ما را مطلقاندیش کردهاند. در برخورد با جوانان میبینیم از ما پیرتر و کهنسالترند زیرا با آموزش بایدها و نبایدها را مدام به آنها میدهیم و محدودشان میکنیم. باید برای اقتباس یا هر کار دیگر اثر مبدأ را بشناسیم و آن را دریافت کنیم. در آن زمان میتوانیم متوجه شویم حفرههای موجود در اثر کجاست. با این شناخت میتوانیم با زمانه و مصالح و مواد خود حفرهها را پر کنیم. وقتی ما فرصت خوانش یک متن را نداریم چگونه میتوانیم حفرههای آن اثر را بشناسیم.
این نمایشنامهنویس خاطرنشان کرد: تمام جامعه تئاتری ما تصور میکنند نابغههایی در انتظار کشف شدن هستند. معتقدم در ایران هر کس به جایی رسیده و بزرگ شده بزرگیاش حاصل تلاش و کوشش، شهوت آموختن و خواندن و تلاش برای کسب کردن است. اینگونه افراد اسباب بزرگی را فراهم کردهاند. احساس نیاز نویسنده بودن باید به جایی متصل باشد و باید حس کند کاری را انجام دهد. سیستم آموزشی ما نادرست است و در آن اول یاد میدهیم و بعد استعدادیابی میکنیم.
چرمشیر فرق یک نمایشنامه ایرانی با خارجی را مانند تفاوت در چانه نان دانست و گفت: یک نمایشنامهنویس خارجی اثر خود را مانند چانه نان به خوبی ورز میدهد در حالی که در ایران کمترین شاهد این هستیم. ما باید رسانههای خود را به خوبی بشناسیم و در تبدیل رسانهای به رسانه دیگر دقت کنیم.
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