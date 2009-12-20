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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۳۱

نخستین دور مذاکرات هیئت های نظامی ایران و عمان برگزار شد

نخستین دور مذاکرات هیئت های نظامی ایران و عمان برگزار شد

نخستین دور مذاکرات هشتمین اجلاس کمیته مشترک دوستی نظامی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مذاکرات که به ریاست سرتیپ محمد علی رحمانی جانشین معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران و سرتیپ ستاد راشد بن سیف محسن الشیدی معاون عملیات و برنامه ریزی ستاد کل نیروهای مسلح سلطنت عمان برگزار شد، طرفین ضمن اشاره به اراده رهبران و مقامات عالیرتبه سیاسی دو کشور در توسعه و تحکیم مناسبات دو جانبه، بر لزوم تقویت و توسعه همکاری های نظامی و دفاعی میان یکدیگر تاکید کردند.

طرفین در این اجلاس، همکاری های نظامی و دفاعی میان دو کشور را در راستای صلح، ثبات و امنیت منطقه خلیج فارس مهم و راهبردی ارزیابی نمودند.

در این مذاکرات همچنین طرفین ضمن تبادل نظر در خصوص موضوعات مورد علاقه ظرفیت های جدید همکاری را مورد بررسی قرار دادند.

همکاری در خصوص مسائل آموزشی، همکاری های دریایی، ارتباطات، بازدید از شناورهای دریایی و گارد ساحلی از جمله موضوعات و محورهای مورد بحث در این اجلاس بود.

 در پایان اجلاس کمیته مشترک همکاری های نظامی قرار است رزمایش مشترک امداد و نجات میان دو کشور در آبهای ساحلی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس برگزار گردد.

کد مطلب 1003508

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