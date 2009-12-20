صدور احکام و پرداخت حقوق 60 هزار بازنشسته پیش از موعد

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور دکتر محمود احمدی نژاد و در جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور، درخصوص صدور احکام و پرداخت حقوق بازنشستگان پیش از موعد تصمیم گیری شد.

در این جلسه که با حضور وزرای آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تامین اجتماعی و معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و رئیس سازمان بازنشستگی برگزار شد، آخرین وضعیت اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر جدیت و عزم دولت برای رفع مشکلات بازنشستگان پیش از موعد تصریح کرد : صدور احکام و پرداخت حقوق بازنشستگان پیش از موعد از سوی سازمان بازنشستگی ضروری است .

وی با بیان اینکه بازنشستگان بیشترین زحمات را در دوران خدمت کشیده و بهترین خدمات را به کشور ارایه کرده اند، گفت: سازمان بازنشستگی باید شفاف و چابک فعالیت و به بازنشستگان به عنوان سرمایه های کشور خدمات رسانی کند.

در جلسه رسیدگی به وضعیت بازنشستگان پیش از موعد همچنین مقرر شد؛ پس از تامین منابع در دستگاه مربوطه و سازمان بازنشستگی با درخواست بازنشستگی پیش از موعد کارمندان موافقت شود.