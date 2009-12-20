لزوم تاسیس موسسه عربی مستقل برای پیگیری جنایات صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان امارات امروز در مطلبی با "عنوان رسوایی لیونی و عقب نشینی انگلیس" به فرار " لیپی لیونی" وزیر امورخارجه سابق رژیم اسرائیل از حکم قضائی صادره علیه وی از سوی دادگاهی انگلیسی اشاره می کند.

دراین مقاله که به قلم " جلال عارف" نویسنده مصری به چاپ رسیده است؛ به نهایت وقاحت رژیم اسرائیل در مقابله با حادثه موجود اشاره می کند که سران این رژیم تنها به محکومیت حکم صادره از سوی دادگاه انگلیسی بسنده نکردند بلکه کار به جایی رسید که انگلیس را تهدید کردند که منافع این دولت در معرض خطر قرار دارد و اینکه این کشور از هرگونه ایفای نقش در روند صلح محروم می شود! و جالب این جاست که اسرائیلی ها به گونه ای از روند صلح سخن گفتند که گویی درحال حاضر روند صلح سیر فعالی را در پیش دارد.

به نوشته البیان، نکته جالب توجه دیگر سرعت عقب نشینی و عذرخواهی رسمی گوردون براون نخست وزیر انگلیس از وقوع این ماجرا و سپس دعوت رسمی از لیونی برای سفر به انگلیس و همچنین تاکید بر اصلاح سیستم قضائی این کشور است تا دیگر مسائلی از قبیل پیگردهای قانونی به وقوع نپیوندد.

"جلال عارف" نویسنده عرب زبان این یادداشت در ادامه اینگونه ابراز عقیده می کند که عقب نشینی انگلیس و پیش از آن اسپانیا درمقابل رژیم صهیونیستی برای اسرائیلی ها فرصت تحرک در داخل اروپا را فراهم می سازد و اسرائیل نه تنها تلاش خود را در بین کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه و انگلیس برای اصلاح مواضع رسمی در قبال خود افزایش می دهد بلکه برای مقابله با هوشیاری مردمی در قبال میزان جنایت های مرتکب شده از سوی سران این رژیم نیز وارد عمل می شود.

البیان در ادامه تاکید می کند: رسوایی لیونی می طلبد که اعراب تمام توان خود را علیه اسرائیل به کار گیرند و مهم این است که تلاشمان را دراین زمینه افزایش دهیم تا سریال عقب نشینی اروپایی و اصلاح قوانین در این کشور با هدف ممانعت از پیگرد جنایتکاران جنگی اسرائیلی متوقف شود.

همچنین این روزنامه عرب زبان در پایان تاکید می کند: شاید هم اکنون بهترین فرصت برای تاسیس یک موسسه مستقل عربی است که مسئولیت مستند کردن جنایت های اسرائیل و رسوایی جنایتکاران جنگی و تحت پیگرد قرار دادن آنان را برعهده بگیرد.