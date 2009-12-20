طرح فاضلاب شهر فرخشهر هنوز اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، چهارمحال و بختیاری که فرخشهر در آن واقع شده یکی از قدیمیترین نواحی در بردارنده ماواهای انسانی است چنانچه تپه های باستانی متعددی در آن پیدا شده است که پیشینه سکونت و زندگی انسان را در این منطقه به قبل از میلاد مسیح (ع) می رساند.

فرخ شهر که همواره یکی از آبادترین و پررونق ترین نواحی چهارمحال و بختیاری بوده است نیز قدمت زیادی دارد و شواهد متعددی موید این ادعاست و سومین شهر استان از لحاظ جمعیتی است.

این شهر که از توابع شهرستان شهرکرد است دارای فرهیختگان بزرگی است و از سال 1336 تاکنون یعنی حدود نیم قرن است که دارای شهرداری شده است.

با وجود اینکه این شهر یکی از قدیمی ترین شهرهای استان و سومین شهر از نظر جمعیت است، هنوز بحث فاضلاب که مهمترین پروژه حیاتی یک شهر است در این شهر اجرایی نشده است. همچنین با گسترش و بزرگ شدن شهر گمان نمی رود این پروژه با روند موجود به پایان برسد.

رئیس شورای شهر شهر فرخشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پروژه فاضلاب فرخشهر نخستین پروژه با برنامه در این استان بوده است، گفت: بزرگترین معضل این شهر هم اکنون بحث فاضلاب این شهر است.

پرویز شاهقلیان افزود: این طرح در 32 سال پیش قرار بود در این شهر انجام شود اما در حال حاضر بعد از 32 سال تنها 65درصد فاضلاب شهر اجرا شده است.

وی افزود: امسال در جلسه شورای اداری مصوب شد که در سال جاری 13 کیلومتر فاضلاب اجرایی شود و قرار بر این بود که این پروژه از اردیبهشت ماه اجرایی شود.

وی با بیان اینکه هماهنگی های لازم با شهرداری فرخشهر انجام شده بود، بیان داشت: این متراژ از مهر ماه سال جاری با شروع باراندگی ها و سرما در این شهر شروع شد.

وی با بیان اینکه حفاریهای ایجاد شده در سطح خیابان ها و همزمان با بارندگی های اخیر موجب مشکل در تردد مردم این شهر شده است، بیان داشت: ما تمام تلاشمان را برای آغاز این پروژه در اردیبهشت ماه سال جاری انجام دادیم اما تخصیص اعتبارات در نیمه دوم و اینکه مشکل مدیران ما این است که جرات بدهی بالا را ندارند موجب شد پروژه در مهرماه با آغاز فصل بارندگی آغاز شود.

شاهقلیان با بیان اینکه پروژه فاضلاب فرخشهر اولین طرح فاضلاب استان است که دارای دفترچه کامپیوتری و برنامه بوده است، یادآور شد: در حال حاضر در سال جاری تنها هشت کیلومتر فاضلاب اجرا شده است.

وی بیان داشت: در خصوص فاضلاب شهر فرخشهر 12 نامه به مسئولان و وزاتخانه نوشته شده که نتیجه این نامه ها، اختصاص بودجه ملی به این طرح بود و در حال حاضر مشکل بعدی تخصیص اعتبار است که آن هم قانون خاص خود را دارد.

فرخشهر در فاصله هشت کیلومتری شهرکرد در مسیر اصفهان - شهرکرد واقع شده است.