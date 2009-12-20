فیروزآبادی میلاد حضرت عیسی(ع) را به روسای ارتش جهان تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قسمتی از پیام خود آورده است: افتخار دارم خجسته سالروز میلاد با شکوه منادی بزرگ عدالت، پیام آور معنویت و رحمت، پیام آور صلح و مهربانی، دوستی و بشارت دهنده عدالت و منجی پیروان ادیان یهودی و نصاری در آخرالزمان و در حکومت جهانی واحد الهی، حضرت عیسی مسیح علیه السلام و طلیعه سال نو 2010 میلادی را از سوی خود و نیروهای مسلح کشور جمهوری اسلامی ایران به پیروان انبیاء و رسولان الهی تبریک و شادباش عرض نمایم.