  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۴

در پیامهای جداگانه؛

فیروزآبادی میلاد حضرت عیسی(ع) را به روسای ارتش جهان تبریک گفت

فیروزآبادی میلاد حضرت عیسی(ع) را به روسای ارتش جهان تبریک گفت

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال 2010 میلادی پیام های جداگانه به مقامات و روسای ارتش کشورهای جهان ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قسمتی از پیام خود آورده است: افتخار دارم خجسته سالروز میلاد با شکوه منادی بزرگ عدالت، پیام آور معنویت و رحمت، پیام آور صلح و مهربانی، دوستی و بشارت دهنده عدالت و منجی پیروان ادیان یهودی و نصاری در آخرالزمان و در حکومت جهانی واحد الهی، حضرت عیسی مسیح علیه السلام و طلیعه سال نو 2010 میلادی را از سوی خود و نیروهای مسلح کشور جمهوری اسلامی ایران به پیروان انبیاء و رسولان الهی تبریک و شادباش عرض نمایم.

کد مطلب 1003519

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها