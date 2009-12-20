محمدرضا مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نهایی شدن حضور تیم بانوان در بازی‎های آسیایی 2010 چین اتفاقی خوش برای کبدی ایران است. باید از تمام فرصت‎ها استفاده کرد تا از این فرصت، بهترین نتیجه را به دست آورد.

وی با تاکید بر لزوم همکاری با مربی خارجی جهت موفقیت در بازی‎های آسیایی گوانگژو تصریح کرد: البته این به معنای نادیده گرفته شدن توانایی‎ها و قابلیت‎های مربیان داخلی نیست. اما به هر حال نباید سطح کار و اطلاعات مربیان خارجی را هم نادیده گرفت. در کبدی مربیان هندی می‎توانند تاثیر خوبی در میان بازیکنان ایرانی داشته باشند.

رئیس فدراسیون کبدی که از مدت‎ها پیش برای تیم ملی مردان این رشته مربی خارجی استخدام کرده است، یادآور شد: به حمایت کمیته ملی المپیک نیاز داریم تا بتوانیم شرایط حضور مربی خارجی زن در ایران را هم فراهم کنیم. به هر حال حمایت آنها به طور حتم به مدال آوری تیم کبدی ایران منتهی می‎شود. پس امیدوارم از این حمایت دریغ نکنند.

مقصودلو یادآور شد: تیم بانوان جوانان و بزرگسالان ایران نایب قهرمان آسیاست. بانوان ما این توانایی را دارند که در بازی‌های آسیایی گوانگژو هم این عنوان را از آن خود کنند. تمام برنامه‌ریزی‌های انجام شده نیز در همین راستاست.

رئیس فدراسیون کبدی همچنین با اشاره به درخواست میزبانی ایران برای برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا گفت: هند و بنگلادش هم متقاضی برگزاری این رقابت‎ها هستند اما تمام تلاشمان را انجام خواهیم داد تا این امتیاز را از آن خود کنیم.