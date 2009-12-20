سفر حریری به سوریه؛ گشایش فصلی جدید در تاریخ روابط دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سعد الحریری روز شنبه برای نخستین بار از زمان تصدی سمت نخست وزیری و در سفری تاریخی وارد دمشق شد.

حریری جوان فرزند "رفیق حریری" نخست وزیر اسبق که در حادثه تروریستی فوریه 2005 در بیروت کشته شد، به تنهایی وارد کاخ تشرین شد و مورد استقبال گرم بشار اسد رئیس جمهور سوریه قرار گرفت .

طرفین پس از گرفتن عکس یادگاری، مذاکرات دوجانبه خود را آغاز کردند.

محور مذاکرات

اوضاع منطقه و چالش های فرا روی سوریه و لبنان در نتیجه اشغال رژیم صهیونیستی و ضرورت همبستگی و اتحاد کشورهای عربی برای احیای حقوق مشروع خود و هماهنگی سوریه و لبنان در سطح منطقه ای و بین المللی از جمله موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

ترسیم مرزهای دو کشور از دیگر موضوعاتی بود که در دیدار اسد و حریری بررسی شد.

"بثینه شعبان" مشاور سیاسی و اطلاع رسانی رئیس جمهور سوریه در این رابطه اظهار داشت: دیدار سه ساعته حریری و اسد صریح و دوستانه و بر آینده روابط دو کشور متمرکز بود.

وی خاطرنشان کرد: اسد و حریری راه های پشت سر گذاشتن پیامدهای منفی روابط دو کشور را بررسی و ابراز امیدواری کردند که صفحه جدیدی در روابط دو کشور گشوده شود و این روابط استراتژیک و واقعی باشد.

حریری قرار است امروز با "ناجی العطری" همتای سوری خود دیدار کند.

سعد الحریری از زمان ترور پدرش رفیق حریری در سال 2005 تاکنون و تیرگی روابط میان دمشق و بیروت به سوریه سفر نکرده بود و هیچ گونه روابط رسمی با دولت سوریه نداشت.

حریری به همراه همپیمانان وی در جریان غربگرای 14 مارس پیشتر سوریه را به دست داشتن در ترور پدرش متهم می کردند.

روابط سوریه و لبنان پس از انتخاب "میشل سلیمان" به عنوان رئیس جمهور لبنان در سال گذشته و آشتی میان دمشق و ریاض و سپس تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست سعد الحریری بهبود یافت.

واکنش به سفر تاریخی حریری

"فؤاد سنیوره" نخست وزیر سابق لبنان ابراز امیدواری کرد که سفر حریری به سوریه به برقراری روابط دو کشور بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک به ویژه در زمینه اقتصادی منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: این دیدار بسیار مهم بود و ما امیدواریم که نتایج آن برای دو طرف راضی کننده باشد.

"مروان حماده" یکی از نمایندگان پارلمان لبنان نیز سفر حریری به سوریه را گشایش فصل جدیدی در روابط دمشق و بیروت توصیف کرد که باید بر دوستانه و به دور از تنش باشد.

وی با بیان این مطلب افزود: ما دشمن سوریه نیستیم و این کشور به حکم همجواری همواره در لبنان وجود دارد.