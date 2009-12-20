داور کشتی رودهنی ارتقا درجه جهانی یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رودهن، طبق اعلام سایت رسمی فدراسیون جهانی کشتی فیلا ارتقا سطوح داوران، در میان 135 داور ایرانی، نام داوری از شهر رودهن به چشم می خورد.

بابک امجدی 38 ساله موفق شد تا با گذراندن دوره ها و آزمونهای مختلف و حضور در رقابتهای داخلی و خارجی متعدد به این مهم نائل آمده و از این پس به عنوان داور بین المللی درجه دو ادامه فعالیت نماید.

این داور بین المللی با ابراز خوشحالی از کسب موفقیت مذکور گفت: حمایت خانواده و همشهریان در رسیدن به این عنوان تاثیر بسزایی داشته و به رودهنی بودن خود افتخار می کنم.

امجدی افزود: این پایان کار نیست بلکه ایجاد انگیزه برای تلاش و ممارست بیشتر در راه رسیدن به اهداف بزرگتر است.

وی خاطرنشان کرد: به جهت کنترل کیفیت قضاوتهای داوران درجه دو توسط کارگروه داوری فیلا، کار سختی در پیش دارم ولی کسب عنوان درجه یک داوری بین المللی دور از دسترس نیست.

قضاوت پیکارهایی مانند گرامیداشت استفان سرکیسیان در کشور ارمنستان، جام ملتهای اروپای صربستان و چندین رقابت داخلی دیگر نیز در کارنامه وی دیده می شود.